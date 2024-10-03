Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Фіцо заявив, що хоче "нормальних відносин" з Росією після її війни проти України

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 3 жовтня 2024, 16:48
Фіцо заявив, що хоче нормальних відносин з Росією після її війни проти України
Роберт Фіцо. Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо каже, що бажає нормальних відносин з РФ після закінчення розв’язаної нею війни проти України.

Джерело: Фіцо у спілкуванні з журналістами 3 жовтня, передає "Європейська правда" з посиланням на RTVS

Деталі: За словами Фіцо, якщо війна в Україні "закінчиться під час мандату цього уряду", тобто до 2027 року, "я зроблю все, щоб відновити економічні та нормальні відносини з Російською Федерацією".

Реклама:

"Європейський Союз потребує Російської Федерації, Російська Федерація потребує Європейського Союзу. Ми будемо дуже піклуватися про дружні відносини з Україною", – сказав прем’єр Словаччини.

Також він повторив, що конфлікт в Україні не має військового вирішення, і багато політиків вже нібито говорять про необхідність компромісів щодо України – як приклад навівши президента сусідньої Чехії Петра Павела.

Хоча Фіцо не уточнив, що має на увазі, та нещодавно Павел допустив можливість завершення війни в Україні без деокупації всіх її територій.

РЕКЛАМА:

Зазначимо, що прем’єр Словаччини у своїх промовах часто повторює російський наратив про причини війни в Україні, зокрема заяву Путіна про те, що нинішній український уряд керує нацистською державою.

Ще в серпні 2023 року тоді ще кандидат у прем’єр-міністри Фіцо говорив, що війна в Україні почалася у 2014 році, "коли українські нацисти і фашисти почали вбивати російських громадян на Донбасі і в Луганську".

А у річницю повномасштабного вторгнення він заявив, що війна почалась із "розгулу українських неонацистів".

СловаччинаРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Пентагоні обговорюють можливість переносу "Рамштайну" у Німеччині

Генштаб: На фронті за добу відбулось 142 зіткнення, найгарячіше – на Курахівському напрямку

Опитування NYT: Гарріс покращує позиції серед виборців США

Російські виробники та зрадники: Зеленський ввів в дію нові санкції

WP: Гарріс просила Зеленського обрати наступника, якщо його вб’ють або захоплять у полон

Байден відклав поїздку на "Рамштайн" у Німеччині

Усі новини...
Словаччина
У Словаччині хочуть підвищити пильність через заяви Зеленського про наміри РФ вдарити по АЕС
Прем’єру Словаччини Фіцо, на якого здійснили замах, надіслали конверт із кулею – ЗМІ
Сибіга запропонував Словаччині укласти безпекову угоду
Останні новини
05:26
Президент Фінляндії заявив про формування НАТО 3.0: стримуватиме загрози зі Сходу
04:24
В Албанії проти трьох опозиціонерів порушили справи через протести проти уряду
03:40
На Київщині сили ППО відпрацювали по цілях
03:30
Два російських губернатори поскаржились на нічну атаку беспілотників
03:19
У Берліні перевіряють "антиізраїльський слід" у підпалі заводу з виробництва пластику
02:28
У Бразилії суд скасував заборону на роботу соцмережі Маска
02:00
Міністр оборони Ізраїлю не поїде до США на заплановану зустріч з главою Пентагону
01:21
У Франції очікувано провалили оголошення вотуму недовіри новому прем’єру
00:51
У Пентагоні обговорюють можливість переносу "Рамштайну" у Німеччині
00:33
Військові США надали Конгресу список зброї, про яку неодноразово просила Україна – CNN
Усі новини...
Реклама:
Реклама: