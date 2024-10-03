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Україна отримала понад третину боєприпасів за чеською ініціативою – посол

"Українська правда", Уляна КричковськаЧетвер, 3 жовтня 2024, 17:39
Україна отримала понад третину боєприпасів за чеською ініціативою – посол
Ілюстративне фото Getty Images

Україна вже отримала понад третину з очікуваних 500 тисяч боєприпасів, які мають бути доставлені в рамках чеської ініціативи до кінця року.

Джерело: посол України в Чехії Василь Зварич в інтервʼю ČTK, передає "Європейська правда"

Деталі: Зварич акцентував, що українським військовим потрібні насамперед боєприпаси 155-мм калібру.

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Він розповів, що Україна веде переговори з Міністерством оборони Чехії щодо розширення ініціативи, та запевнив, що не має інформації щодо проблем з боєприпасами, які передаються, про що нещодавно писала німецька газета Handelsblatt.

Посол також допустив, що публікація була спробою дискредитувати ініціативу, яка насправді є дієвою і має простір для розвитку, а також висловив сподівання, що постачання триватиме і у 2025 році.

Окрім цього, він зауважив, що ініціатива покликана стати інструментом інвестування в українське вітчизняне виробництво боєприпасів.

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Пряма мова: "Україна збільшила свої можливості, але нам потрібні певні фінансові ресурси, щоб їх більше розвивати й мати можливість виробляти боєприпаси меншого калібру".

Передісторія: 

  • В межах ініціативи, вперше оголошеної на початку року президентом Петром Павелом, Чехія шукає артилерійські боєприпаси для України в країнах Європейського Союзу та за його межами.
  • Раніше повідомляли, що чеська ініціатива здатна забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць. А до кінця року їхня загальна кількість має сягнути пів мільйона.
  • Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що деякі з боєприпасів, які отримує Україна в межах чеської "снарядної ініціативи", можуть бути неякісними, але такі випадки рідкісні.

зброяЧехіявійна
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