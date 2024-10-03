Україна отримала понад третину боєприпасів за чеською ініціативою – посол
Україна вже отримала понад третину з очікуваних 500 тисяч боєприпасів, які мають бути доставлені в рамках чеської ініціативи до кінця року.
Джерело: посол України в Чехії Василь Зварич в інтервʼю ČTK, передає "Європейська правда"
Деталі: Зварич акцентував, що українським військовим потрібні насамперед боєприпаси 155-мм калібру.
Він розповів, що Україна веде переговори з Міністерством оборони Чехії щодо розширення ініціативи, та запевнив, що не має інформації щодо проблем з боєприпасами, які передаються, про що нещодавно писала німецька газета Handelsblatt.
Посол також допустив, що публікація була спробою дискредитувати ініціативу, яка насправді є дієвою і має простір для розвитку, а також висловив сподівання, що постачання триватиме і у 2025 році.
Окрім цього, він зауважив, що ініціатива покликана стати інструментом інвестування в українське вітчизняне виробництво боєприпасів.
Пряма мова: "Україна збільшила свої можливості, але нам потрібні певні фінансові ресурси, щоб їх більше розвивати й мати можливість виробляти боєприпаси меншого калібру".
Передісторія:
- В межах ініціативи, вперше оголошеної на початку року президентом Петром Павелом, Чехія шукає артилерійські боєприпаси для України в країнах Європейського Союзу та за його межами.
- Раніше повідомляли, що чеська ініціатива здатна забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць. А до кінця року їхня загальна кількість має сягнути пів мільйона.
- Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що деякі з боєприпасів, які отримує Україна в межах чеської "снарядної ініціативи", можуть бути неякісними, але такі випадки рідкісні.