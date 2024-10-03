Росіяни вдарили дроном по зупинці громадського транспорту в Купʼянську: поранено двоє людей
Четвер, 3 жовтня 2024, 17:51
В Куп’янську на Харківщині російські військові завдали удару дроном-камікадзе по зупинці громадського транспорту, на якій перебували люди, внаслідок чого двоє осіб дістали поранення.
Джерело: Національна поліція України
Дослівно: "Сьогодні о 15 годині військові Росії завдали удару дроном-камікадзе по зупинці громадського транспорту у Куп'янську, на якій перебували люди".
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Деталі: В поліції повідомили, що внаслідок удару постраждало двоє людей: 44-річний чоловік та 16-річна дівчина отримали осколкові поранення і були госпіталізовані.