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Росіяни вдарили дроном по зупинці громадського транспорту в Купʼянську: поранено двоє людей

"Українська правда"Четвер, 3 жовтня 2024, 17:51
Росіяни вдарили дроном по зупинці громадського транспорту в Купʼянську: поранено двоє людей

В Куп’янську на Харківщині російські військові завдали удару дроном-камікадзе по зупинці громадського транспорту, на якій перебували люди, внаслідок чого двоє осіб дістали поранення.

Джерело: Національна поліція України

Дослівно: "Сьогодні о 15 годині військові Росії завдали удару дроном-камікадзе по зупинці громадського транспорту у Куп'янську, на якій перебували люди".

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Деталі: В поліції повідомили, що внаслідок удару постраждало двоє людей: 44-річний чоловік та 16-річна дівчина отримали осколкові поранення і були госпіталізовані.

Харківська областьжертвиУкраїна
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