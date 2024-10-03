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Румунія слідом за Болгарією намагається заборонити імпорт українських яєць і м’яса птиці

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 3 жовтня 2024, 18:28
Румунія слідом за Болгарією намагається заборонити імпорт українських яєць і м’яса птиці
Фото: Getty Images

Міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу звернувся до Єврокомісії з проханням заборонити імпорт у країну продукції птахівництва з України. Каже, що зробив це на прохання румунських виробників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на румунське Міністерство сільського господарства

Деталі: Там зазначили, що Барбу вже підтримав пропозицію Болгарії на засіданні Ради Євросоюзу 23 вересня цього року заборонити імпорт яєць з України і вже звернувся до Єврокомісії з проханням захистити європейських фермерів від демпінгових цін, які практикує Україна.

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"Існує необхідність втручання Європейської комісії щодо українського імпорту яєць та м'яса птиці, враховуючи, що наші фермери підпорядковуються певним умовам щодо птахівництва, які тягнуть за собою набагато вищі витрати, ніж у фермерів за межами Європейського Союзу", – стверджує румунський міністр.

Він додав, що Бухарест очікує швидких рішень від Брюсселя, але в разі необхідності готовий застосувати механізм ліцензування імпорту, "який ми вже успішно застосували у випадку імпорту зернових, цукру та борошна".

Нагадаємо, що Європейський Союз зняв обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після повномасштабного військового вторгнення Росії.

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Але під час останнього його продовження навесні 2024 року ЄС створив механізм запобіжників для обмеження вільної торгівлі, якщо вона загрожує європейським виробникам.

У червні цей механізм був застосований уперше і поширився лише на одне найменування імпорту – український овес, згодом його задіяли щодо яєць і цукру, а також меду. 

Детально про механізм запобіжників читайте у статті Торгівля з компромісом: на яких умовах Україна збереже вільний доступ до ринку ЄС.

РумуніяБолгаріяУкраїнаімпорт
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