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Росіяни вдарили по Сумщині безпілотником "Герань-2": 8 людей постраждали

Анастасія ПроцЧетвер, 3 жовтня 2024, 22:37
Росіяни вдарили по Сумщині безпілотником Герань-2: 8 людей постраждали
НАСЛІДКИ ВОРОЖИХ ОБСТРІЛІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Ілюстративне фото: Getty Images

3 жовтня російські військові атакували Сумську громаду безпілотником типу "Герань-2", у результаті чого постраждали 8 людей.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Сумська громада: здійснено обстріл з використанням БПЛА типу "Герань-2" (1 вибух). Внаслідок атаки поранення отримали 8 осіб".

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Деталі: Також зазначається, що протягом для окупанти здійснили 82 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 160 вибухів.

Під ворожий вогонь потрапили Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Сумська областьобстрілбезпілотники
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