Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сибіга про розмову з Блінкеном: Обговорили кроки, які приведуть до історичних рішень

Олег Павлюк, Анастасія ПроцЧетвер, 3 жовтня 2024, 23:14
Сибіга про розмову з Блінкеном: Обговорили кроки, які приведуть до історичних рішень
Сибіга. Ілюстративне фото: Getty Images

Під час телефонної розмови міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном результати візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки та скоординували "подальші кроки, які призведуть до історичних рішень" і наблизять перемогу України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Сибіги у X (Twitter)

Деталі: За словами глави МЗС, телефонна розмова відбулась у продовження візиту президента Володимира Зеленського до США.

Реклама:

Також глави зовнішньополітичних відомств скоординували "подальші кроки, які призведуть до історичних рішень і наблизять нашу перемогу", додав Сибіга.

Американська сторона наразі не повідомляла деталі розмови.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • Під час візиту до США Зеленський зустрівся з президентом Джо Байденом і кандидатами в президенти Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.
  • Усім їм він представив "план перемоги", який, як стверджує українська сторона, дозволить Україні отримати необхідну перевагу на полі бою.
  • За інформацією ЗМІ, "план перемоги" – який публічно не розкривався – передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Читайте також, чи справді НАТО готується до вступу України та якими є найбільші перепони.

СШАМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент Фінляндії заявив про формування НАТО 3.0: стримуватиме загрози зі Сходу

У Пентагоні обговорюють можливість переносу "Рамштайну" у Німеччині

Опитування NYT: Гарріс покращує позиції серед виборців США

Російські виробники та зрадники: Зеленський ввів в дію нові санкції

WP: Гарріс просила Зеленського обрати наступника, якщо його вб’ють або захоплять у полон

Байден відклав поїздку на "Рамштайн" у Німеччині

Усі новини...
США
Росія вдвічі переплачує за "тіньові" чипи американських компаній для своїх ракет
Макрон закликав терміново реформувати модель зростання ЄС
Держдеп США про План перемоги України: Побачили в ньому багато продуктивних кроків
Останні новини
09:29
Приватбанк обрав нового голову правління
09:24
Шольц: Перевірки на кордонах Німеччини триватимуть ще дуже довго
09:21
Атака дронів: на Одещині травмовані 5 людей, пошкоджена 9-поверхівка
09:20
На Херсонщини окупанти вночі атакували медико-соціальний заклад: поранено двох медсестер
09:11
Вірменія відмовилась підписувати заяви СНД на саміті в Росії
09:07
Росіяни атакували Полтавщину балістикою – пошкодили промисловий об’єкт
09:00
Президентка Єврокомісії їде до Молдови
08:51
Ситуація на фронті складна, росіяни атакують безупинно – Генштаб
08:40
ЗМІ: Байден хоче обговорити з прем’єром Ізраїлю можливу відповідь на ракетну атаку Ірану
08:22
Захисники вночі збили 21 ударний БпЛА, один – повернувся в РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: