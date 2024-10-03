Генштаб: На фронті за добу 132 зіткнення. Найбільше – на Покровському напрямку

На фронті від початку доби 3 жовтня відбулось 132 бойових зіткнень, з них 28 зафіксували на Покровському напрямку

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 3 жовтня

Дослівно: "Основні зусилля ворог і далі зосереджує на Покровському напрямку, тут, впродовж цієї доби, агресор 28 разів атакував позиції українських воїнів в районах Сухої Балки, Гірника, Променя, Новоторецького та Крутого Яру".

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Деталі: На Харківському напрямку російські терористи тричі безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська та Стариці, а також скинули десять авіабомб на Черкаську Лозову, Старицю та Бочкове.

Одинадцять разів ворог атакував позиції Сил оборони на Куп’янському напрямку. Поблизу Синьківки, Курилівки, Піщаного та Першотравневого підрозділи Сил оборони відбили дев’ять штурмів. Тривають боєзіткнення у районі Вишневого та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку російські війська 13 разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Макіївка, Новосадове, Торське, Дружелюбівка, Греківка та Дронівка.

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Ворог один раз штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районі Спірного на Сіверському напрямку. Отримавши жорстку відсіч, відійшов.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутись вперед. Ворог концентрував зусилля в районі Андріївки, Білої Гори та Ступочок.

Торецьк, Дачне та Неліпівка дев’ять разів були атаковані на Торецькому напрямку.

На Курахівському напрямку загарбники теж досить активні - на цей час доби зафіксовано 23 ворожих атаки. Дві з них продовжуються. В основному бої тривали в районах Новоолександрівки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Трудового, Воздвиженки, Антонівки та Катеринівки.

Чотири рази противник штурмував передній край оборони в напрямку Максимівки та Богоявленки на Времівському напрямку.

На Оріхівському напрямку зупинено дві атаки російських загарбників неподалік Кам'янського та Новоданилівки.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де ворог завдав шість авіаударів, застосувавши 13 керованих авіабомб.