Росіяни запустили ударні дрони: в кількох областях повітряна тривога
Четвер, 31 жовтня 2024, 19:31
Увечері 31 жовтня російська армія запустила ударні БпЛА на територію України. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.
Джерело: Повітряні сили, мапа тривог
Деталі: о 19:08 повідомили про рух ударних БпЛА:
Реклама:
- в західній та північно-західній частині Чернігівської області, курс західний/південно-західний.
- на межі Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний.
- в західній та східній частинах Полтавської області, курс південно-західний.
- в західній частині Дніпропетровської області, курс західний.
Згодом повітряники повідомили про ворожі безпілотники в напрямку Кривого Рогу.