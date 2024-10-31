Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни запустили ударні дрони: в кількох областях повітряна тривога

Анастасія ПроцЧетвер, 31 жовтня 2024, 19:31
Росіяни запустили ударні дрони: в кількох областях повітряна тривога
Ілюстративне фото: Getty Images

Увечері 31 жовтня російська армія запустила ударні БпЛА на територію України. У кількох областях оголосили повітряну тривогу. 

Джерело: Повітряні сили, мапа тривог

Деталі: о 19:08 повідомили про рух ударних БпЛА:

Реклама:
  • в західній та північно-західній частині Чернігівської області, курс західний/південно-західний.
  • на межі Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний.
  • в західній та східній частинах Полтавської області, курс південно-західний.
  • в західній частині Дніпропетровської області, курс західний.
 
мапа тривог

Згодом повітряники повідомили про ворожі безпілотники в напрямку Кривого Рогу.

Повітряні сили ЗСУбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Послуга відстрочки від мобілізації стала доступною у "Резерв+"

фотоБоррель прибув до Києва

ЗМІ: Одна з ідей Трампа передбачає європейські війська у буферній зоні

Над Україною збили 32 з 51 БПЛА

Оновлено, фотоВ Одесі через атаку "Шахедів" пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі, згоріли автівки

МКС розпочне розслідування щодо прокурора, який видав ордер на арешт Путіна

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Росіяни вночі атакували 43 дронами і ракетами націлилися на міст у Затоці
Росіяни атакували 62 безпілотниками: 33 збили, ще 25 зникли з радарів
В ніч на 29 жовтня РФ атакувала балістикою, КАБами та дронами: ППО знищила 26 ворожих БпЛА
Останні новини
13:01
Легендарна біатлоністка встановила рекорд зі швидкості сходження до вершини гори в Гімалаях
12:59
відеоВМС показали випробування корвета "Іван Мазепа"
12:40
Росія обговорює обʼєднання "Газпром нефть", "Лукойл" та "Роснефть" – WSJ
12:23
відеоУкраїнські дрони уразили хімкомбінат на Тульщині, який виробляє боєприпаси – джерело
12:04
ЗМІ: Боррель прибув до Києва, щоб заспокоїти Україну після перемоги Трампа
12:01
колонкаМбаппе як рушій кризи. Як мадридський "Реал" скотився у занепад
11:47
Послуга відстрочки від мобілізації стала доступною у "Резерв+"
11:38
Москва "готова вислухати" пропозиції Трампа щодо України
11:18
Астероїд зіткнувся зі Землею за кілька годин після того, як його зафіксували: яку загрозу він становив
11:13
Chat GPT відновлюється після збою
Усі новини...
Реклама:
Реклама: