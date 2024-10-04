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Цієї ночі загроза ударних БпЛА була в низці областей: у столиці працювала ППО

Анастасія Проц, Олена ІвашківП'ятниця, 4 жовтня 2024, 00:14
Цієї ночі загроза ударних БпЛА була в низці областей: у столиці працювала ППО
скриншот мапи тривог

Увечері 3 жовтня у низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих "Шахедів". Небезпека охопила центральні та південні області і тривала майже до ранку.

Джерело: Повітряні сили, мапа тривог, КМВА

Деталі: О 23:29 повідомили про безпілотники на Київщині. Курсом на Київ.

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О 23:32 повітряну тривогу оголосили в столиці, попередили про можливу роботу ППО.

О 23:38 повітряники уточнили, що у Кіровоградській області оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ударних БпЛА! Можлива робота сил ППО.

Також безпілотники зафіксовані на Херсонщині, вони рухаються в напрямку Миколаївської області, з подальшим курсом на Кіровоградську область.

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О 23:44 у КМВА повідомили, що в столиці працює ППО.

О 23:54 з'явилося оновлення щодо "Шахедів":

  • БпЛА на межі Миколаївської та Дніпропетровської області! Курсом на північ.
  • БпЛА на півдні Кіровоградщини. Курс на Кропивницький.
  • ! БпЛА на Київщині, один в межах Києва, інший в напрямку Білої Церкви.

О 00:04 повітряну тривогу оголосили у Житомирській області. Ймовірна загроза застосування ударних БпЛА та можлива робота ППО.

Мапа alert.in.ua
Мапа alert.in.ua

О 00:10  повітряну тривогу оголосили в Одеській області. З Чорного моря наближаються "Шахеди". Можлива робота ППО.

О 1.24 військові зробили оновлення щодо "Шахедів":

  • БпЛА на Одещині! Курсом на північ. 
  • БпЛА на Миколаївщині.Курсом на північ.
  • БпЛА Черкаська область, курсом на Київщину, де у зв'язку з цим оголошена повітряна тривога. Можлива робота ППО.

О 1:51 повітряники оприлюднили оновлення щодо "Шахедів":

  • БпЛА на Одещині. Курсом на Вінниччину.
  • БпЛА на Миколаївщині. Курсом на Кіровоградщину.

О 2:34 стало відомо про БпЛА на Одещині, курсом на Вінниччину.

О 5.51 відбій загрози через БПЛА пролунав у Черкаській та Кіровоградській областях.

повітряна тривогаШахед
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