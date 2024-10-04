Європейський суд аудиторів вважає, що 1,5 млрд євро недостатньо на оборону ЄС

Витрати в розмірі 1,5 млрд євро разом з 2-річним періодом реалізації можуть не відповідати амбітним цілям посилення готовності оборонної промисловості ЄС та сприяння створенню промислової бази для оборони України.

Джерело: Європейський суд аудиторів (ЄСА)

Деталі: В оприлюдненому висновку ЄСА закликає до більш ретельної розробки Європейської програми оборонної промисловості і кращого балансу між політичними цілями, запропонованим бюджетом і термінами її реалізації.

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Аудитори підкреслюють ризик того, що запропонований фінансовий пакет у розмірі 1,5 млрд євро може не відповідати амбіціям програми. Вони вказують на те, що комісія не оцінила, який обсяг бюджетної підтримки ЄС буде необхідний для реалізації запропонованих політичних інструментів. Вони також попереджають, що ресурси ЄС можуть бути розпорошені на широкий спектр проектів, які можуть не мати вимірюваного впливу на рівні ЄС. Важливо визначити основні етапи та цілі, які відображатимуть досягнення, яких реально можна очікувати до кінця 2027 року.

Дослівно: "Інструмент підтримки України, який є частиною пропозиції, не має фіксованого фінансового пакета. Країни-члени ЄС погодилися використовувати прибутки, отримані від інвестування заморожених російських активів, для підтримки України; певний відсоток від отриманих доходів може бути спрямований до Інструменту підтримки України. Однак існує ризик, зважаючи на непередбачуваність обсягів і термінів фінансування з цього джерела".

Довідково: 5 березня Єврокомісія опублікувала свою пропозицію щодо регламенту про створення Європейської програми оборонної промисловості та рамки заходів для забезпечення своєчасної доступності та постачання оборонної продукції.