Кім Чен Ин пригрозив ядерною зброєю, якщо хтось зазіхатиме на суверінітет КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що країна без вагань застосує всі наявні наступальні сили, включаючи ядерну зброю, якщо ворог спробує застосувати силу для зазіхання на її суверенітет.

Джерело: державне інформаційне агентство KCNA, Reuters

Деталі: Кім розкритикував президента Південної Кореї Юн Сок Йола за погрози покінчити з північнокорейським режимом на заході, присвяченому військовому дню у вівторок, заявивши, що цей коментар показав, яка сторона руйнує регіональну безпеку і мир.

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Кім сказав, що Юн "хвалився надзвичайною протидією військових сил на порозі держави, що володіє ядерною зброєю, і це було великою іронією, яка викликала підозру в тому, що він ненормальна людина", повідомляє KCNA.

"Він стверджував, що "якщо" ворог, охоплений крайньою дурістю і безрозсудністю, спробує застосувати збройні сили, що зазіхають на суверенітет КНДР ... КНДР без вагань застосує всі наступальні сили, якими вона володіє, включаючи ядерну зброю", - додали в KCNA.

Кім заявив про це на тренувальній базі армійських підрозділів спеціального призначення в середу.

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Північна Корея десятиліттями реалізовує програму створення ядерної зброї і, як вважають, має достатньо розщеплюваних матеріалів для створення десятків таких боєголовок. Вона провела шість підземних ядерних випробувань.

У вівторок Південна Корея відзначила щорічний день збройних сил військовим парадом з демонстрацією балістичної ракети, здатної нести масивну боєголовку, над якою також пролетів американський бомбардувальник.

У своїй промові Юн застеріг Пхеньян від застосування ядерної зброї, заявивши, що це викличе "рішучу, приголомшливу відповідь з боку наших військових і американського альянсу". "Того дня настане кінець північнокорейського режиму", - сказав Юн.

Кім Чен Ин сказав, що "загрозлива риторика, дії, хитрощі та спроби ворогів не зупинили могутню військову силу КНДР і не заберуть нашу ядерну зброю назавжди", повідомляє KCNA.

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