У Воронезькій області Росії горить нафтобаза: атакував безпілотник

У ніч на 4 жовтня у Воронезькій області безпілотник атакував нафтобазу ТОВ "Аннанафтопродукт" у селищі міського типу Анна.

Джерело: Telegram-канали російських ЗМІ, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у Telegram

Деталі: За словами Гусєва, а Аннинському районі Воронезької області засоби РЕБ придушили БПЛА, один із яких впав на територію нафтобази.

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У ніч на 4 жовтня у Воронезькій області безпілотник атакував нафтобазу ТОВ "Аннанафтопродукт" у селищі міського типу Анна. pic.twitter.com/HLMUfedErr — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 4, 2024

Пряма мова: "Сталося загоряння порожньої цистерни. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють пожежні розрахунки".