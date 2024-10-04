ISW: Російський наступ досягне кульмінації найближчим часом
Російські війська не мають достатньої кількості живої сили і техніки, щоб продовжувати інтенсивний наступ і поточні російські наступальні операції на сході України, ймовірно, досягнуть кульмінації протягом найближчих місяців, якщо не тижнів.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Російські наступальні дії на сході України, що розпочалися восени 2023 року, продовжують призводити до поступових тактичних успіхів на окремих ділянках фронту, але оперативно значущі успіхи, ймовірно, і надалі будуть вислизати від російських сил.
Українські війська ведуть ефективну оборону в глибині лінії фронту, завдаючи значних втрат російським військам, повільно здаючи позиції, але не даючи російським військовим досягти швидких успіхів на полі бою. Українські війська стикаються з серйозними оперативними викликами та обмеженнями, які надають російським військам можливості для досягнення тактично значущих успіхів.
Російські війська нещодавно досягли помітних тактичних успіхів, але не продемонстрували здатності захопити оперативно важливі об'єкти. ISW розрізняє тактичні успіхи, які мають значення на тактичному рівні війни в безпосередній близькості від місця бойових дій, та оперативні успіхи, які є важливими на оперативному рівні війни і впливають на великі ділянки всієї лінії фронту.
Станом на 1 жовтня російські війська захопили Вугледар на заході Донецької області, і, ймовірно, цей населений пункт надасть російським військам кращу тактичну позицію для продовження їхніх оперативних зусиль, спрямованих на просування до траси Н-15 (Донецьк - Запоріжжя) та ліквідацію широкого українського виступу на заході Донецької області.
Дослівно: "Захоплення російськими військами Вугледара саме по собі радикально не змінить оперативну ситуацію на заході Донецької області, і російські війська, ймовірно, будуть намагатися досягти своїх оперативних цілей у цьому районі під час триваючої наступальної операції на заході Донецької області. Російські наступальні операції, які переслідують оперативно важливі цілі, такі як спроба захоплення Часового Яру або витіснення українських військ з лівого (східного) берега річки Оскіл, або зайшли в глухий кут, або досягають успіху вкрай повільно і на протязі тривалого періоду часу, відповідно.
Російські війська продовжують надавати пріоритет наступу на Покровськ, і оперативне значення захоплення міста, ймовірно, частково залежатиме від здатності російських військових використовувати його в більш широкому оперативному маневрі в Донецькій області".
Ключові висновки ISW за 3 жовтня:
- Російські наступальні дії на сході України, що розпочалися восени 2023 року, продовжують призводити до поступових тактичних успіхів на окремих ділянках фронту, але оперативно значущі успіхи, ймовірно, і надалі будуть вислизати від російських сил.
- Українські війська ведуть ефективну оборону в глибині лінії фронту, завдаючи значних втрат російським військам, повільно здаючи позиції, але не даючи російським військовим досягти більш швидких успіхів на полі бою.
- Українські війська стикаються з серйозними оперативними викликами та обмеженнями, які надають російським військам можливості для досягнення тактично значущих успіхів.
- Однак російські війська не мають достатньої кількості живої сили і техніки, щоб продовжувати інтенсивні наступальні дії протягом невизначеного часу, і поточні російські наступальні операції на сході України, ймовірно, досягнуть кульмінації протягом найближчих місяців, якщо не тижнів, як раніше оцінювали українські офіційні особи і ISW.
- Російські війська нещодавно досягли помітних тактичних успіхів, але не продемонстрували здатності захопити оперативно важливі об'єкти.
- Російське військове командування готувало поточну наступальну операцію влітку 2024 року за кілька місяців і накопичило оперативні резерви і ресурси для проведення операції, які в останні місяці виснажливих боїв, ймовірно, значно погіршилися.
- За повідомленнями, російські війська задіяли значну частину своїх оперативних резервів для наступальних операцій у Донецькій і північній частині Харківської областей, що вказує на те, що російське військове командування, можливо, надало пріоритет формуванню оперативних резервів для підтримки наступальних операцій на пріоритетних ділянках фронту, а не створенню стратегічних резервів на всьому театрі бойових дій для всієї наступальної кампанії в Україні.
- Російське військове командування продовжує надавати пріоритет наступальним операціям на пріоритетних ділянках фронту перед довгостроковим плануванням наступальної кампанії на всьому театрі воєнних дій в Україні, але вторгнення українських військ у Курську область, схоже, значно ускладнило формування російських оперативних резервів.
- Президент Росії Володимир Путін, схоже, використовує програму підтримки ветеранів "Час героїв" для мілітаризації регіональних і місцевих органів влади та подальшого зміцнення провоєнної ідеології в російській державі і суспільстві.
- Російська влада продовжує заарештовувати російських чиновників за звинуваченнями, пов'язаними з неефективним управлінням і корупцією в Міністерстві оборони (МО) Росії.
- За повідомленнями, в ніч з 2 на 3 жовтня було завдано ударів по складу боєприпасів поблизу російської авіабази Хмеймім у провінції Латакія в Сирії.
- Російські війська нещодавно просунулися на південь від Сіверська та на схід і південний схід від Покровська в Донецькій області.
- Російська влада продовжує націоналізувати російські підприємства на користь федерального уряду.