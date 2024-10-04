ЗСУ відмінусували ще 1 230 окупантів за добу
П'ятниця, 4 жовтня 2024, 07:45
За минулу добу Сили оборони знешкодили 1 230 російських загарбників і 288 одиниць ворожої техніки.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.10.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 657 940 (+1 230) осіб,
- танків – 8 908 (+15) од,
- бойових броньованих машин – 17 627 (+31) од,
- артилерійських систем – 18 965 (+59) од,
- РСЗВ – 1 212 (+8) од,
- засобів ППО – 965 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 494 (+101) од,
- крилатих ракет – 2 613 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25 820 (+70) од,
- спеціальної техніки – 3 333 (+3) од.
Дані уточнюються.