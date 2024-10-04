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ЗСУ відмінусували ще 1 230 окупантів за добу

Ірина БалачукП'ятниця, 4 жовтня 2024, 07:45
ЗСУ відмінусували ще 1 230 окупантів за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знешкодили 1 230 російських загарбників і 288 одиниць ворожої техніки.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.10.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 657 940 (+1 230) осіб,
  • танків – 8 908 (+15) од,
  • бойових броньованих машин – 17 627 (+31) од,
  • артилерійських систем – 18 965 (+59) од,
  • РСЗВ – 1 212 (+8) од,
  • засобів ППО – 965 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 494 (+101) од,
  • крилатих ракет – 2 613 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25 820 (+70) од,
  • спеціальної техніки – 3 333 (+3) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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