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Україна просить трибунал в Гаазі зобов’язати Росію демонтувати Керченський міст

Христина Бондарєва, Ірина БалачукП'ятниця, 4 жовтня 2024, 08:11
Україна просить трибунал в Гаазі зобов’язати Росію демонтувати Керченський міст
Фото з wikipedia.org

Україна закликала Арбітражний трибунал в Гаазі, який розглядає справу про порушення Росією Морської конвенції ООН, зобов'язати РФ демонтувати незаконно збудований Керченський міст.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", який цитує виступ на слуханнях заступниці Агента України Оксани Золотарьової

Пряма мова Золотарьової: "Росія незаконно побудувала цей міст, і тепер вона має його прибрати, щоб забезпечити прохід через Керченську протоку відповідно до міжнародного права. Росія повинна зробити це відповідно до інших зобов'язань UNCLOS (Конвенції ООН з морського права) щодо захисту морського навколишнього середовища та підводної культурної спадщини".

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Деталі: За її словами, демонтаж мосту – це єдиний спосіб відновити прохід для суден усіх країн, які використовували протоку в минулому, і суден, які будуть використовувати протоку в майбутньому. 

"Ми просимо цей трибунал сказати Росії: "Досить". Ми просимо вас втілити задум Конвенції з морського права. Ми просимо вас дотримуватися правових норм Світового океану, розроблених для захисту спільних інтересів усього людства", – сказала Золотарьова.

Також, за її словами, треба наказати Росії, щоб вона надала гарантії, що не повторить своїх порушень у майбутньому.

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"Росія повинна отримати наказ прибрати наслідки своїх незаконних дій, звільнивши та анулювавши свою реєстрацію українських бурових установок, які вона незаконно захопила та чий прапор змінила.

Необхідно наказати Росії провести відповідні дослідження щодо впливу російських будівельних проектів у Керченській протоці на морське навколишнє середовище.

Також необхідно наказати Росії вжити заходів для усунення екологічної шкоди, заподіяної цими проектами, і для вивчення триваючих ризиків завдання екологічної шкоди", – підсумувала Золотарьова.

Передісторія:

  • Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ у вересні 2016 року з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму акваторіях в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці.
  • У лютому 2020 року арбітражний трибунал в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України, але лише в частині Азовського моря і Керченської протоки, а також викрадення наших природних ресурсів.
  • 23 вересня 2024 року в Гаазі розпочалися слухання по суті у справі.
  • У рамках справи Україна наголошує, зокрема, на незаконності Керченського мосту і просить трибунал застосовувати Конвенцію з морського права так, як вона написана, щоб притягнути Росію до відповідальності.

РосіяКерченська протока КримКерченський міст
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