Росіяни пошкодили адмінбудівлю підприємства на Кіровоградщині: 1 травмований
П'ятниця, 4 жовтня 2024, 08:36
Російські загарбники атакували безпілотниками Кіровоградську область – пошкодили адміністративну будівлю одного з підприємств та поранили чоловіка.
Джерело: голова ОВА Андрій Райкович у Telegram
Пряма мова очільника області: "Чергова ворожа дронова атака не оминула Кіровоградщину. В Голованівському районі пошкоджено адмінбудівлю одного з підприємств. Легкі травми отримав працівник підприємства".
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Деталі: Райкович додав, що на місці працюють відповідні служби.