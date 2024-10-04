Росіяни пошкодили адмінбудівлю підприємства на Кіровоградщині: 1 травмований

Російські загарбники атакували безпілотниками Кіровоградську область – пошкодили адміністративну будівлю одного з підприємств та поранили чоловіка.

Джерело: голова ОВА Андрій Райкович у Telegram

Пряма мова очільника області: "Чергова ворожа дронова атака не оминула Кіровоградщину. В Голованівському районі пошкоджено адмінбудівлю одного з підприємств. Легкі травми отримав працівник підприємства".

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Деталі: Райкович додав, що на місці працюють відповідні служби.