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ППО знищила 9 із 19 "Шахедів" ворога

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 жовтня 2024, 09:18
ППО знищила 9 із 19 Шахедів ворога
ілюстрація Повітряних сил

В ніч на 4 жовтня Росія атакувала об’єкти критичної інфраструктури України 19-ма дронами-камікадзе, в результаті протиповітряного бою було збито 9 БпЛА, ще 7 нейтралізувала РЕБ.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у соцмережах

Деталі: Ворог випустив 19 ударних БпЛА типу Shahed із російських районів Приморсько-Ахтарська і Курська та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

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9 дронів противника збила протиповітряна оборона у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областях.

7 ворожих безпілотників було локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії РЕБ. Зазначається, що інформація про руйнування та потерпілих не надходила.

ШахедППОПовітряні сили ЗСУ
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