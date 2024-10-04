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Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії

Ірина Балачук, Христина БондарєваП'ятниця, 4 жовтня 2024, 09:32
Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Фото з Facebook

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, голова Польської селянської партії, заявив, що блокуватиме вступ України до Євросоюзу, поки не вирішать питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Wirtualna Polska

Пряма мова Косіняка-Камиша: "Я не змінюю своєї думки, хоча бачу, що президент Дуда має іншу. Україна не вступить до Європейського Союзу, я не дам своєї згоди, якщо вона не вирішить питання Волині".

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Деталі: Він підкреслив, що "питання військової допомоги (Україні – ред.) – це питання як гуманності, так і нашої безпеки, але економічні чи історичні питання повинні бути з'ясовані".

Міністр наголосив: навіть якщо країни-члени ЄС дадуть згоду на членство України, то його Польська селянська партія, яка входить до урядової коаліції, виступить проти, якщо не буде проведена ексгумація та не буде вшановано пам'ять жертв.

За його словами, вступ до ЄС – це дія для розвитку, для підвищення рівня функціонування як держави, і для цього потрібно виконати "певні умови не тільки економічні, але й з точки зору підходу до правди, до історії".

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"Історія не для істориків, як сказав міністр Кулеба, це найгірше формулювання, яке можна використати", – наголосив Косіняк-Камиш.

Коментуючи слова Анджея Дуди про те, що "той, хто буде блокувати вступ України до ЄС, є частиною політики Путіна", міністр сказав, що він з ним принципово не згоден.

"Фундаментальним принципом є встановлення умов для вступу до Європейського Союзу, таких як історична правда, примирення з минулим та повага до інших, з якими ти хочеш бути в Союзі. Коли ми маємо встановити ці умови?", – запитав Косіняк-Камиш.

Передісторія:

  • Глава оборонного відомства Польщі ще влітку назвав вирішення історичних суперечок щодо Волині умовою вступу України до ЄС.
  • 1 жовтня на тлі переговорів глави МЗС України Андрія Сибіги у Польщі Український інститут національної пам’яті заявив, що планує включити роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області у 2025 році.
  • У МЗС Польщі привітали готовність Українського інституту національної пам’яті відновити роботи з пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії.

ПольщаУкраїнаісторіяЄС
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