В Енергодарі підірвали колаборанта, так званого начальника охорони окупованої ЗАЕС – ГУР
Вранці 4 жовтня 2024 року в Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому перебував воєнний злочинець і колаборант Андрій Короткий, причетний до репресій українців на окупованій Запорізькій атомній електростанції.
Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Деталі: В ГУР повідомили, що інцидент стався 4 жовтня близько 7:00 ранку, коли в Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому перебував Короткий.
Після окупації ЗАЕС Короткий добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, надаючи їм списки працівників станції із персональними даними, вказавши на тих хто мав проукраїнські погляди.
Він також брав участь у репресіях проти персоналу станції та воєнних злочинах проти мирних мешканців Енергодара.
💀 В Енергодарі вибухнув воєнний злочинець ― «начальник фізичної охорони» окупованої ЗАЕС
🔗 https://t.co/hXmU9I71sv pic.twitter.com/5PnH5eZjtV— Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) 4 жовтня 2024 р.РЕКЛАМА:
Дослівно: "Брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодару.
Постійно організовував заходи, спрямовані на підтримку російської окупаційної армії. Як член партії Путіна "Єдіная Росія" очолював в Енергодарі так звану "раду депутатів".