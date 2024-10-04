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В Енергодарі підірвали колаборанта, так званого начальника охорони окупованої ЗАЕС – ГУР

"Українська правда"П'ятниця, 4 жовтня 2024, 10:51
В Енергодарі підірвали колаборанта, так званого начальника охорони окупованої ЗАЕС – ГУР
Фото: ГУР МО України

Вранці 4 жовтня 2024 року в Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому перебував воєнний злочинець і колаборант Андрій Короткий, причетний до репресій українців на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Деталі: В ГУР повідомили, що інцидент стався 4 жовтня близько 7:00 ранку, коли в Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому перебував Короткий.

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Після окупації ЗАЕС Короткий добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, надаючи їм списки працівників станції із персональними даними, вказавши на тих хто мав проукраїнські погляди. 

Він також брав участь у репресіях проти персоналу станції та воєнних злочинах проти мирних мешканців Енергодара.

Дослівно: "Брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодару.

Постійно організовував заходи, спрямовані на підтримку російської окупаційної армії. Як член партії Путіна "Єдіная Росія" очолював в Енергодарі так звану "раду депутатів".

ГУРколаборантиЗапорізька областьвійна
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