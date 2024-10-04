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Кабмін просять виділити 1 млн гривень на ексгумації жертв Волинської трагедії

"Українська правда", Христина БондарєваП'ятниця, 4 жовтня 2024, 11:31
Кабмін просять виділити 1 млн гривень на ексгумації жертв Волинської трагедії
Антон Дробович. Фото: Костянтин Поліщук

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович просить Кабінет міністрів України передбачити хоча б 1 млн гривень на програму з пошукових робіт, зокрема й за зверненнями польських громадян.

Джерело: Дробович в ефірі національного телемарафону, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Я попросив уряд на окрему програму виділити хоча б 1 млн гривень. На те, щоб у нас була окрема програма з пошукових робіт, зокрема, якщо будуть польські громадяни звертатися, то ми будемо намагатися їм допомогти".

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Деталі: Дробович зазначив, що роками польська сторона не може запустити ні робочі групи, ні міжвідомчі комісії, і польські громадяни вже "в розпачі звертаються безпосередньо до нас".

Передісторія:

  • Український інститут національної пам’яті 2 жовтня заявив, що планує включити роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області у 2025 році, реагуючи на відповідні запити з боку громадян Польщі.
  • Хоча в повідомленні не уточнюється, хто саме надіслав запит, та "ЄвроПравда" раніше повідомляла про звернення очільниці Товариства польсько-українського примирення Кароліни Романовської, яке стосувалось якраз села Угли на території сучасної Рівненської області.
  • У Польщі привітали крок України в бік відновлення ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Читайте також колонку Дробовича на цю тему: Тиск замість порозуміння: чому Польща не зацікавлена у компромісі з Україною щодо історії.

ПольщаУкраїнаКабінет міністрів
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