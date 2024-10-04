СБУ викрила ділків, які заробили на ухилянтах понад 40 млн гривень

Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка допомагала військовозобов’язаним уникати призову.

Джерело: пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора

Дослівно ОГП: "За даними слідства, киянин організував схему ухилення чоловіків від призову та подальше звільнення з військової служби на підставі фіктивних документів. Для цього він залучив ще 13 спільників, у тому числі військовослужбовців".

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Деталі: У результаті комплексних заходів у Київській та Харківській областях було затримано 14 зловмисників, причетних до оборудок.

Під час обшуків у них вилучено понад 1 тисячу меддовідок та бланків військово-облікових документів, які призначалися для чоловіків, що намагалися уникнути військової служби.

Крім того вилучено 250 підроблених печаток і штампів, а також гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.

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За матеріалами справи, фігуранти допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі фальшивих документів військово-лікарських комісій.

Для цього учасники злочинної групи облаштували у власних оселях підпільні типографії, де виготовляли підроблені довідки ВЛК щодо непридатності до служби за станом здоров’я.

Готові фальшивки зловмисники подавали до ТЦК для зняття ухилянтів з військового обліку.

Вартість таких "послуг" становила від 8 до 12 тисяч доларів із одного клієнта. За наявними даними, таким чином фігуранти "заробили" понад 40 млн у гривневому еквіваленті.

Для пошуку потенційних учасників схеми ділки використовували особисті зв’язки, зокрема серед діючих військових, які намагалися незаконно комісуватися зі служби.

В залежності від скоєних правопорушень 14-м затриманим повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, зловживанні впливом та ухиленні від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчиненому в умовах воєнного стану.



Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи, зазначають прокурори. За даними "Української правди", 6 особам визначено тримання під вартою із заставами від 200 до 650 тис грн, решті - домашній арешт.