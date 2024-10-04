ЄС готує санкції проти Ірану через постачання балістичних ракет до Росії – Bloomberg

За інформацією видання Bloomberg, Європейський Союз планує запровадити пакет санкцій проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: За словами співрозмовників, перший пакет заходів торкнеться близько десятка фізичних і юридичних осіб, включаючи машинобудівні, металургійні та авіаційні компанії.

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Обмеження з боку ЄС будуть першою відповіддю на надання ракет, і зараз розглядаються додаткові списки, зазначили співрозмовники журналістів.

Один зі співрозмовників зазначив, що окремо США заявили, що введуть санкції проти Ірану за його нещодавній удар по Ізраїлю і хочуть, щоб союзники вчинили так само.

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