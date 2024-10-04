ЄС готує санкції проти Ірану через постачання балістичних ракет до Росії – Bloomberg
П'ятниця, 4 жовтня 2024, 11:41
За інформацією видання Bloomberg, Європейський Союз планує запровадити пакет санкцій проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg
Деталі: За словами співрозмовників, перший пакет заходів торкнеться близько десятка фізичних і юридичних осіб, включаючи машинобудівні, металургійні та авіаційні компанії.
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Обмеження з боку ЄС будуть першою відповіддю на надання ракет, і зараз розглядаються додаткові списки, зазначили співрозмовники журналістів.
Один зі співрозмовників зазначив, що окремо США заявили, що введуть санкції проти Ірану за його нещодавній удар по Ізраїлю і хочуть, щоб союзники вчинили так само.
Нагадаємо:
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- Постачання балістичних ракет, яке США офіційно підтвердили 10 вересня, свідчить про подальше поглиблення військових відносин між Іраном і Росією.
- Свої пакети санкцій проти Ірану та Росії вже оголосили Велика Британіята США. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель передав країнам-членампропозицію санкцій за передачу Іраном балістичних ракет Росії.
- 23 вересня глава Євроради Шарль Мішель зустрівся у Нью-Йорку з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном й під час зустрічі намагався тиснути на нього щодо поставки ракет Росії для війни проти України.