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ЄС готує санкції проти Ірану через постачання балістичних ракет до Росії – Bloomberg

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцП'ятниця, 4 жовтня 2024, 11:41
ЄС готує санкції проти Ірану через постачання балістичних ракет до Росії – Bloomberg
Ілюстративне фото: Getty Images

За інформацією видання Bloomberg, Європейський Союз планує запровадити пакет санкцій проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg 

Деталі: За словами співрозмовників, перший пакет заходів торкнеться близько десятка фізичних і юридичних осіб, включаючи машинобудівні, металургійні та авіаційні компанії.

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Обмеження з боку ЄС будуть першою відповіддю на надання ракет, і зараз розглядаються додаткові списки, зазначили співрозмовники журналістів.

Один зі співрозмовників зазначив, що окремо США заявили, що введуть санкції проти Ірану за його нещодавній удар по Ізраїлю і хочуть, щоб союзники вчинили так само.

Нагадаємо:

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  • Постачання балістичних ракет, яке США офіційно підтвердили 10 вересня, свідчить про подальше поглиблення військових відносин між Іраном і Росією.
  • Свої пакети санкцій проти Ірану та Росії вже оголосили Велика Британіята США. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель передав країнам-членампропозицію санкцій за передачу Іраном балістичних ракет Росії. 
  • 23 вересня глава Євроради Шарль Мішель зустрівся у Нью-Йорку з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном й під час зустрічі намагався тиснути на нього щодо поставки ракет Росії для війни проти України. 

ІранЄСсанкції
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