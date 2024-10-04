"ГУРівська" компанія-спецімпортер, яка мала постачати зброю, заборгувала державі понад 800 мільйонів

Компанія-спецімпортер озброєння "Спецтехноекспорт", яка з 2022 року перебуває під контролем Головне управління розвідки Міноборони, укладала договори на купівлю зброї за завищеними цінами, не завжди виконувала мільярдні контракти і наразі накопичила перед державою понад 800 мільйонів гривень боргу – це тільки та сума, яка офіційно визнана судами.

Джерело: розслідування "Української правди" "Купує ГУР". Як Україна переплачує компанії десятки мільйонів євро за озброєння, яке невчасно отримує

Деталі: У розпорядженні редакції опинився лист керівника "Спецтехноекспорт" Олексія Петрова до заступника міністра оборони, який засвідчив низку проблем із закупівлею озброєнь. Зокрема, те, що великі оборонні контракти не завжди виконуються вчасно і те, що державні гроші не завжди повертаються після невиконання контрактів.

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Для довідки: В середині 2022 року в Україні за стандартами НАТО створили "Агенцію оборонних закупівель", яка мала зробити закупівлі зброї для України прозорими та унеможливити мільярдні розкрадання на оборонці. Агенцію заснували ще за міністра оборони Олексія Резнікова.

Тоді ж НАТО рекомендувало ліквідувати так званих спецімпортерів – компанії, які раніше продавали українську зброю закордон, а нині навпаки – закупляли для України.

Однак спецімпортерів не ліквідували, попри те, що ще на першому році повномасштабної війни Резніков казав, що з ними є проблеми – зокрема, західні партнери жалілись на недоброчесність цих компаній.

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Більше того у середині 2022 року одну таку компанію – Державне госпрозрахункове зовнішньо-торгівельне підприємство "Спецтехноекспорт" – на прохання Головного управління розвідки МО вивели зі сфери управління Міноборони і перевели до сфери управління ГУР.

У перші дні 2023 року керувати "Спецтехноекспортом" призначили Олексія Петрова, який з 2017 до 2019 року очолював департамент контррозвідки СБУ, який у 2020 році після зміни влади став головою Закарпатської ОДА, а потім очолив список президентської партії "Слуга народу" на виборах до Закарпатської облради і врешті до кінця 2021 року обіймав посаду голови Закарпатської облради.

У серпні 2024 року (через 1,5 роки з моменту отримання посали директора спецімпортера зброї ГУР МО) Петров написав листа заступнику міністра оборони Рустема Умєрова Дмитру Клименкову, в якому просив не блокувати компанію через те, що вона не виконала всі контракти і накопичила борги перед державою.

У проблемах компанії Петров звинувачував "зміну логістичних маршрутів", "зриви графіків постачань окремими іноземними постачальниками", "безвідповідальні компанії", з якими він уклав договори, і навіть "хуситів у Червоному морі".

З цього документа "Українська правда" дізналась, що:

компанія "Спецтехноекспорт" зірвала виконання низки контрактів,

цих зірваних контрактів багато, і держава в особі Міноборони судиться зі своїм же спецімпортером,

станом на серпень 2024 року "Спецтехноекспорт" заборгував Міноборони більше 820 мільйонів гривень основної заборгованості та більше 4,5 мільйона гривень витрат, понесених міністерством зі сплати судового збору.

Журналіст Михайло Ткач наголошує, що це лише ті борги, які вже визнані українськими судами, а загальна кількість можливих боргів наразі невідома і може бути значно більшою.

Також з цього листа стало відомо, що "Спецтехноекспорт" уже повернув державі близько 9 мільярдів гривень, які були раніше сплачені за зброю, яку Сили оборони так і не отримали.

"Схоже, це означає, що "Спецтехноекспорт" брав на себе зобов'язання поставити дефіцитні озброєння, за для цього отримував від держави мільярди гривень, зобов'язання не завжди виконував і після втрати часу на очікування строків виконання контрактів та суди повернув якусь частину цих мільярдів поки наші військові чекали на озброєння", – зазначає журналіст.

Загалом, за інформацією джерел "Української правди" в оборонній сфері, наразі в українських судах розглядаються десятки справ за позовами Міноборони до компанії, яка контролюється ГУР МО.