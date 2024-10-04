"Агенція оборонних закупівель" закуповувала зброю через спецімпортерів за завищеними цінами

"Агенція оборонних закупівель", яку створили за стандартами НАТО в середині 2022 року, щоб зробити закупівлі зброї для України прозорими і унеможливити корупцію, укладала договори зі спецекспортерами, які значно завищували ціни, порушували терміни або і зовсім не виконували замовлення, а натомість накопичували мільйонні борги перед державою, у той час як ЗСУ гостро потребували озброєння.

Джерело: розслідування "Української правди" "Купує ГУР". Як Україна переплачує компанії десятки мільйонів євро за озброєння, яке невчасно отримує

Деталі: Журналіст нагадує, що в той час, коли створювали Агентство, НАТО рекомендувало ліквідувати так званих спецімпортерів – компанії, які раніше продавали українську зброю закордон, а нині навпаки – закупляли за кордоном для України.

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У розслідуванні зокрема ідеться про Державне госпрозрахункове зовнішньо-торгівельне підприємство "Спецтехноекспорт", яке у середині 2022 року на прохання Головного управління розвідки МО вивели зі сфери управління Мінборони і перевели до сфери управління ГУР.

Пряма мова журналіста Михайла Ткача: "За словами чисельних співрозмовників "Української правди", дотичних до закупівель зброї, іноді компанія ("Спецтехноекспорт" – ред.) встановлює рекорди по вартості, що призводить до збільшення цін на окремі види озброєнь в усіх інших постачальників, і дедалі частіше ця державна компанія бореться із самою державою у особі Агенції оборонних закупівель за гроші".

Деталі: Наприкінці першого року повномасштабного вторгнення новостворена Агенція оборонних закупівель отримала першого керівника. Ним став Володимир Пікузо.

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За інформацією джерел УП, за період керування Агенцією Пікузо підписав зі "Спецтехноекспортом" контрактів на зальну суму більше 50 мільярдів гривень.

При цьому "Спецтехноекспорт" як спецімпортер отримував від держави комісію у 3% відсотки від кожного контракту.

"Відповідно комісія "Спецтехноекспорту" за час півторарічного керування Агенцією Пікузо становила більше ніж 1,5 мільярди гривень. Окремої уваги потребують ці самі контракти, які укладали АОЗ зі СТЕ – тобто Пікузо з Петровим. А точніше уваги потребує вартість, за якою купували озброєння", – йдеться у розслідуванні.

Так, 27 жовтня 2023 року "Спецтехноекспорт" уклав держконтракт з Агенцією оборонних закупівель на постачання 80 тисяч 120 мм мінометних пострілів. Сума контракту становила 2 мільярди і майже 300 мільйонів гривень. Вартість в перерахунку в євро – близько 640-680 євро за одиницю. Постріли мали бути індійського виробництва. Їх мали постачати через чеську компанію "Excalibur army".

За інформацією співрозмовників "Української правди", дотичних до оборонних закупівель, така вартість є найвищою серед усіх контрактів, укладених після початку повномасштабного вторгнення Росії. Середня вартість 120 мм пострілу становить від 520 до 560 євро.

"Відповідно потенційна втрата бюджетних коштів лише на цьому контракті може становити 11 мільйонів євро або півмільярда гривень", – наголошує журналіст.

За умовами цього контракту, Сили оборони до кінця серпня повинні були отримати 36 тисяч 120 мм мінометних пострілів, але, за даними джерел УП у правоохоронних органах, станом на вересень не отримали жодного.

На початку року "Спецтехноекспорту" в рамках контракту перерахували аванс у майже 700 мільйонів гривень. Зараз сума позову до компанії за невиконання цього контракту вже складає 81 мільйон гривень.

Цікавим є те, що низку суперечливих і невиконаних контрактів між Агенцією оборонних закупівль та Спецтехноекспортом уклали в один день. Наприклад, того ж 27 жовтня 2023 року підписали іншу держугоду на понад 4 мільярди гривень на постачання 24 000 одиниць 125 мм уламково-фугасного пострілу (ціна за одиницю становить близько 4 тисяч євро). Також індійського виробництва і також через чеську компанію "Excalibur army".

Станом на вересень цього року контракт було виконано на половину. За інформацією співрозмовників УП у оборонній сфері, аналогічний боєприпас український виробник пропонує за ціною близько 2,4 тисячі доларів за одиницю. Відповідно потенційна втрата бюджетних коштів в раках цього контракту може становити більше 40 мільйонів євро. Станом на зараз Агенція оборонних закупівель перерахувала "Спецтехноекспорту" 2 мільярди і майже 700 мільйонів гривень.

Того ж 27 жовтня 2023 року СТЕ та АОЗ підписали ще один держконтракт на постачання майже 50 000 одиниць 152 мм снаряду для гаубиці Д-20 на загальну суму майже 9 мільярдів гривень. Ціна за одиницю в перерахунку становить близько 3 960 євро.

Станом на зараз, за інформацією джерел УП в оборонній сфері, поставлено лише 20 000 снарядів – тобто менше половини. За інформацією інших спецімпортерів, зазначений боєприпас болгарського виробництва постачається в Україну за ціною 2 300 – 2 500 євро. Тобто майже у два рази дешевше.

А це означає, що на одному цьому контракті потенційна втрата бюджетних коштів може становити близько 80 мільйонів євро. Наразі триває розгляд позову Агенції оборонних закупівель до "Спецтехноекспорту" на суму 42 мільйони гривень.

18 грудня 2023 року зі "Спецтехноекспортом" підписали наступний контракт на постачання 70 тисяч пострілів 155 мм на суму понад 9 мільярдів гривень. Вартість боєприпасів знову була завищена. І так само – компанія знову не виконала контракт: мала для початку передати 36 тисяч одиниць, але поставили лише кілька тисяч пострілів. За цим контрактом в Київському Господарському суді розглядається позов АОЗ до СТЕ у розмірі пів мільярда гривень.

Джерела УП кажуть, що – попри зрив виконання цього контракту – за наполяганням ГУР Агенція оборонних закупівель вже навесні цього року уклала ще один новий контракт з тим самим постачальником на той самий боєприпас, але цього разу вже на 10 мільярдів гривень.

Новий контракт підписали після призначення нового керівника Агенції оборонних закупівель – на початку 2024 року очільником АОЗ стала Марина Безрукова.

А Володимир Пікузо після звільнення став офіційним радником керівника "Спецтехноекспорту" Олексія Петрова.

"Українська правда" проаналізувала більше десяти контрактів підписаних Пікузо зі "Спецтехноекспортом" і з’ясувала, що розбіжності з ринковими цінами на ті чи інші види озброєнь лише за тими контрактами, які підписані протягом 2023 року і які журналісти змогли дістати для ознайомлення, може становити більше 200 мільйонів євро або близько 10 мільярдів гривень.

Попри все це сумнівні контракти між АОЗ і "Спецтехноекспортом" були підписані і в 2024 році. У розпорядженні редакції є дані принаймні про два таких документи.

Нагадаємо, що в кінці вересня міністр оборони Рустем Умєров публічно заявив про ідею ліквідації Агенції оборонних закупівель шляхом об'єднання з Державним оператором тилу, який закуповує нелетальну продукцію для Сил оборони.

А за день до публікації розслідування УП міністр Умєров несподівано вийшов із заявою про те, що Спецтехноекспорт через 2 роки повертається назад від ГУР МО до Міноборони, не пояснивши цього рішення.

"Реформуємо систему оборонних закупівель. "Спецтехноекспорт" (СТЕ) переходить від ГУР до Міноборони. Поставив завдання – довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами", – зазначив міністр.