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На Харківщині викрили велику схему ухилення від мобілізації: затримано 13 медичних посадовців

Анастасія ПроцП'ятниця, 4 жовтня 2024, 13:36
На Харківщині викрили велику схему ухилення від мобілізації: затримано 13 медичних посадовців
фото: СБУ

Правоохоронці викрили голову медико-соціальної експертної комісії Харкова та його спільників, які за гроші видавали військовозобов’язаним чоловікам фальшиві довідки про інвалідність.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, СБУ

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, організатором схеми був голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій Харкова, який разом з 12 спільниками, включаючи підлеглих, медиків та посередників, за гроші надавав чоловікам фіктивні документи для уникнення мобілізації.

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Деталі: За 2–5 тисяч доларів "клієнти" отримували фальшиві довідки про інвалідність, що дозволяло їм списатися з військового обліку й виїхати за кордон. 

Також зловмисники фальсифікували усю медичну документацію щодо історії "хвороби" свого клієнта, зокрема щодо його перебування на стаціонарному лікуванні.

 
фото: СБУ

Зазначається, що більшість "клієнтів" навіть не відвідували медичні установи — документи передавали поштою або через посередників. Завдяки цій схемі понад 400 осіб призовного віку з різних регіонів України змогли незаконно уникнути мобілізації.

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фото: СБУ

Правоохоронці провели 89 обшуків у рамках розслідування, під час яких вилучили документи, чорнові записи, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, а також понад 500 тисяч доларів, майже 80 тисяч євро, понад 1 мільйон гривень та російські рублі.

 
фото: СБУ

Ділків затримали, вони перебувають під вартою. 

Їм повідомили про підозру за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та підроблення документів, використання підроблених документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України).

Виправлено: У попередній версії новини було помилково зазначено, що під час обшуків у зловмисників знайшли 500 мільйонів доларів, а не тисяч.

Харківська областьпрокуратурамобілізаціяхабар
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