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Зниження мобілізаційного віку до 18-20 років: нардеп каже, що дискусії ще тривають

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 жовтня 2024, 14:07
Зниження мобілізаційного віку до 18-20 років: нардеп каже, що дискусії ще тривають
ілюстрація - "Армія Inform"

Народні депутати обговорюють можливість зниження мобілізаційного віку до 18-20 років, проте профільний комітет Верховної Ради ще не розглядав це питання на засіданнях.

Джерело: народний депутат із парламентської фракції "Голос", секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі програми "Говорить великий Львів", цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Саме на Комітеті такого обговорення я не пам’ятаю, але, звичайно, дискусії ведуться".

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Деталі: Костенко заявив, що у всьому світі немає такого, що військовозобов’язані особи з 18 років не призиваються.

Народний депутат зазначив, що його колеги з американського Конгресу дивуються тому, що в Україні особи до 25 років не підлягають призову, хоча людей для захисту держави не вистачає.

"У нас не вистачає людей, у нас не вистачає людей саме таких молодих…Моя позиція така: хай не з 18, а з 20 років ми маємо призивати, комплектувати і всі разом битися за нашу країну", – наголосив політик.

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Костенко нагадав, що згідно з чинним законодавством, українцям можна балотуватись в депутати і приймати складні управлінські рішення та закони з 21 року, "а воювати — з 25. Я не знаю, хто це придумав".

мобілізаціяВерховна Радавійна
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