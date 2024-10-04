Естонська розвідка: ЗСУ можуть бути змушені відступити з Покровська
У розвідувальному центрі Сил оборони Естонії допускають, що українські сили можуть бути змушені залишити Покровськ у Донецькій області до кінця року.
Джерело: заступник командувача Розвідувального центру Сил оборони Естонії підполковник Янек Кессельманн в коментарі виданню ERR, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: За словами Кессельманна, російські окупаційні війська продовжують утримувати ініціативу на фронті в Україні, і не виключено, що до кінця року ЗСУ будуть змушені залишити місто Покровськ.
Представник естонської розвідки розповів, що в середньому за день фіксують 167 атак на лінії фронту, майже 50 відсотків цих атак окупаційна армія РФ зосередила на Донецькому напрямку.
Пряма мова: "У напрямку міста Покровська, яке є центром атак, РФ за останній тиждень просунулася приблизно на один-два кілометри, а відстань до околиць Покровська, наскільки нам відомо, становить близько п'яти-семи кілометрів".
Деталі: Він додав, що якщо така інтенсивність продовжиться, то, "найімовірніше, до кінця цього року українські сили будуть змушені відступити з Покровська та зайняти позиції глибше в тилу".
Кессельманн також зазначив, що важливою подією цього тижня стало захоплення російськими окупантами міста Вугледар.
Пряма мова: "За нашою оцінкою, українські підрозділи зайняли оборонні позиції приблизно в семи-восьми кілометрах на північ. І оскільки Україна була змушена відступити з міста, ми, швидше за все, побачимо активізацію дій противника на цьому напрямку".
Деталі: Говорячи про Курську область, Кессельманн зазначив, що Росія, за наявними даними, перекидає туди свої частини, й існує ймовірність того, що протягом жовтня російські війська можуть спробувати почати контрнаступ.
Передісторія:
- 27 вересня естонська розвідка зазначала, що успішні авіаудари України по знищенню військових складів російської армії повинні почати впливати на лінію фронту вже в жовтні.
- Своєю чергою розвідка Міноборони Британії стверджувала, що середньодобові втрати Росії убитими й пораненими протягом травня і червня 2024 року зросли до максимальних за весь час її загарбницької війни проти України.