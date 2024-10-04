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Естонська розвідка: ЗСУ можуть бути змушені відступити з Покровська

"Українська правда", Ірина КутєлєваП'ятниця, 4 жовтня 2024, 15:03
Естонська розвідка: ЗСУ можуть бути змушені відступити з Покровська
Покровськ, Донецька область, 9 серпня 2023 року. Фото: Getty Images

У розвідувальному центрі Сил оборони Естонії допускають, що українські сили можуть бути змушені залишити Покровськ у Донецькій області до кінця року.

Джерело: заступник командувача Розвідувального центру Сил оборони Естонії підполковник Янек Кессельманн в коментарі виданню ERR, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Кессельманна, російські окупаційні війська продовжують утримувати ініціативу на фронті в Україні, і не виключено, що до кінця року ЗСУ будуть змушені залишити місто Покровськ.

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Представник естонської розвідки розповів, що в середньому за день фіксують 167 атак на лінії фронту, майже 50 відсотків цих атак окупаційна армія РФ зосередила на Донецькому напрямку.

Пряма мова: "У напрямку міста Покровська, яке є центром атак, РФ за останній тиждень просунулася приблизно на один-два кілометри, а відстань до околиць Покровська, наскільки нам відомо, становить близько п'яти-семи кілометрів".

Деталі: Він додав, що якщо така інтенсивність продовжиться, то, "найімовірніше, до кінця цього року українські сили будуть змушені відступити з Покровська та зайняти позиції глибше в тилу".

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Кессельманн також зазначив, що важливою подією цього тижня стало захоплення російськими окупантами міста Вугледар.

Пряма мова: "За нашою оцінкою, українські підрозділи зайняли оборонні позиції приблизно в семи-восьми кілометрах на північ. І оскільки Україна була змушена відступити з міста, ми, швидше за все, побачимо активізацію дій противника на цьому напрямку".

Деталі: Говорячи про Курську область, Кессельманн зазначив, що Росія, за наявними даними, перекидає туди свої частини, й існує ймовірність того, що протягом жовтня російські війська можуть спробувати почати контрнаступ.

Передісторія: 

  • 27 вересня естонська розвідка зазначала, що успішні авіаудари України по знищенню військових складів російської армії повинні почати впливати на лінію фронту вже в жовтні.
  • Своєю чергою розвідка Міноборони Британії стверджувала, що середньодобові втрати Росії убитими й пораненими протягом травня і червня 2024 року зросли до максимальних за весь час її загарбницької війни проти України.

Донецька областьвійнаЕстоніяУкраїна
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