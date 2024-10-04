Лукашенко заявив, що після війни Україні допоможе Білорусь

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко каже, що після завершення війни, яку Росія розв'язала проти України за сприяння Мінська, білоруси допомагатимуть у відновленні України.

Джерело: Лукашенко під час спілкування з жителями містечка Парохонськ, передає білоруське інформаційне держагентство "Белта"

Деталі: Лукашенко стверджує, що США нібито не стануть допомагати Україні, тому що нова американська влада буде стурбована проблемами всередині своєї країни і їй буде не до України.

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Пряма мова: "Він (Зеленський) не їде в Мінськ і Москву, щоб домовитися і врешті-решт закінчити цю війну. Він думає, що американці відновлять Україну після війни... Ніхто їх відновлювати не буде. Влада зміниться - скажуть: "Володя, ти хто такий?".

Тому керівництву України треба взяти голову в руки і зрозуміти, що їм насамперед треба буде відновлювати країну. За допомогою близьких їм людей, насамперед білорусів".