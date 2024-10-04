На Львівщині вбили подружжя: нападник втік на їхньому авто

У Шептицькому районі Львівщини вбили подружжя, нападник викрав автомобіль загиблого і втік, поліція розшукує злочинця.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Львівській області

Деталі: У поліції повідомили, що вранці 4 жовтня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка з вогнепальними пораненнями на його подвір’ї.

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Правоохоронці прибули на місце події, де виявили ще одне тіло – дружину загиблого, 48-річну жінку, з травмами голови у житловому будинку.

Дослівно: "Проведеними заходами було встановлено, що після вчинення злочинів нападник поїхав в автомобілі вбитого ним власника господарства.

До встановлення місцеперебування та затримання зловмисника задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Триває спеціальна поліцейська операція".

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Деталі: Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства та незаконного заволодіння транспортним засобом. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.