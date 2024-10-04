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Польща до кінця року розпочне будівництво оборонних ліній на кордоні з Росією і Білоруссю

"Українська правда", Ірина КутєлєваП'ятниця, 4 жовтня 2024, 16:44
Польща до кінця року розпочне будівництво оборонних ліній на кордоні з Росією і Білоруссю
Солдати польської армії перед кордоном між Польщею та Білоруссю. Фото: Getty Images

Польща до кінця 2024 року почне будівництво перших елементів оборонних укріплень на своїх кордонах з Росією та Білоруссю в межах проєкту "Східний щит".

Джерело: заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик під час пресконференції, якого цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Польща планує зміцнити свої північні та східні кордони шляхом створення оборонних ліній, системами спостереження, розвідки і захисту від безпілотників, витративши на це близько 10 мільярдів злотих (2,6 мільярда доларів) до кінця 2028 року. 

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Пряма мова: "У найближчі три тижні ми зможемо провести перші випробування елементів "Східного щита" на польських військових полігонах, такого цьогоріч ми почнемо будівництво перших елементів ... на північному і східному кордонах".

Деталі: За його словами, проєкт буде розроблятися у співпраці з Литвою, Латвією та Естонією, а також з британськими та американськими силами.

Передісторія:

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  • Війна в Україні спонукала Польщу збільшити витрати на оборону до 4,2% валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2024 році та до запланованих 4,7% у 2025 році.
  • Раніше стало відомо, що Естонія, Латвія, Литва і Польща звернуться до Європейського Союзу для фінансування будівництва мережі бункерів, бар'єрів, розподільчих ліній і військових складів уздовж кордонів із Росією і Білоруссю.
  • Три країни Балтії ще в січні оголосили про план створення "Балтійської лінії оборони", а у травні Польща оголосила про подібний проєкт під назвою "Східний щит" з метою зміцнення своїх кордонів з Калінінградською областю Росії та Білоруссю.

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