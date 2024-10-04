Офіс генпрокурора: Росіяни стратили на полі бою 93 українських полонених

Українські правоохоронці мають дані про страту російськими військовими на полі бою 93 українських військовополонених.

Джерело: начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі національного телемарафону, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Зараз ми маємо інформацію про загибель 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою".

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Деталі: За словами представника ОГП, 80% випадків страт українських військовополонених зафіксовано у 2024 році. Водночас тенденція почала з’являтися у листопаді минулого року, коли "відбулися зміни у ставленні військовослужбовців РФ до наших військовополонених у гірший бік", зазначив керівник "департаменту війни".

Він також повідомив, що 3 жовтня знову з’явилася інформація про страту українського військовополоненого.

Пряма мова: "У Telegram-каналах було поширено відео можливої страти ще одного військовослужбовця у зухвалій формі. Ми відразу з Головним слідчим управлінням СБУ зареєстрували ще одне кримінальне провадження".