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Офіс генпрокурора: Росіяни стратили на полі бою 93 українських полонених

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 жовтня 2024, 16:46
Офіс генпрокурора: Росіяни стратили на полі бою 93 українських полонених
Юрій Бєлоусов. фото ОГП

Українські правоохоронці мають дані про страту російськими військовими на полі бою 93 українських військовополонених.

Джерело: начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі національного телемарафону, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Зараз ми маємо інформацію про загибель 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою".

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Деталі: За словами представника ОГП, 80% випадків страт українських військовополонених зафіксовано у 2024 році. Водночас тенденція почала з’являтися у листопаді минулого року, коли "відбулися зміни у ставленні військовослужбовців РФ до наших військовополонених у гірший бік", зазначив керівник "департаменту війни".

Він також повідомив, що 3 жовтня знову з’явилася інформація про страту українського військовополоненого.

Пряма мова: "У Telegram-каналах було поширено відео можливої страти ще одного військовослужбовця у зухвалій формі. Ми відразу з Головним слідчим управлінням СБУ зареєстрували ще одне кримінальне провадження".

воєнні злочиниРосіявійнаОфіс генпрокурора
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