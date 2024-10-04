Від початку доби на фронті 79 боєзіткнень, складна ситуація на Курахівському напрямку – Генштаб

Сили оборони України стримують активні атаки російських окупантів. Найгарячіші бої точаться на Курахівському, Куп’янському та Покровському напрямках.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ

Деталі: Російські окупанти продовжують завдавати ракетних, авіаційних та артилерійських ударів по українських містах і селах.

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На Сумщині ворог завдав 13 авіаударів, застосувавши 23 керовані авіабомби, а також артилерію по населених пунктах Степне, Ободи, Білокопитове та інших.

По території Курської області РФ російські окупанти завдали десять авіаційних ударів, скинувши 20 керованих авіабомб.

На Покровському напрямку в районах Миколаївки, Селідового та Лисівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив сім штурмів наших позицій. Ворожа авіація завдала ударів КАБами поблизу Покровська та Селідове.

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Складна ситуація спостерігається на Куп’янському напрямку, де російські війська 11 разів штурмували українські позиції поблизу кількох населених пунктів, зокрема Синьківки та Лозової. Авіаудару зазнала Глушківка.

Найгарячіше на Курахівському напрямку, де ворог від початку доби 16 разів намагався просунутися, але зустрів сильний опір ЗСУ.

Ворог також активізував атаки на Лиманському напрямку, завдавши ударів КАБами по населених пунктах Ізюмське, Зарічне, Озерне та Лиман, застосувавши 20 авіабомб. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже вісім боєзіткнень.

На Краматорському та Торецькому напрямках ворог 14 разів намагався вибити українські підрозділи із займаних позицій. Також противник завдав удару некерованими авіаційними ракетами по Часовому Яру та скинув КАБ на Юрківку.

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення біля Стариці та Вовчанська, де окупанти також застосували авіабомби.

Бої тривають і на Оріхівському напрямку, де російські окупанти намагалися прорватися в районах Роботиного та Кам’янського, але українські військові дали гідну відсіч.