Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Винищувач F-18 розбився в Іспанії, загинув пілот

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 4 жовтня 2024, 18:23
Винищувач F-18 розбився в Іспанії, загинув пілот
Фотоколаж: ABC

Винищувач F/A-18 Hornet Військово-повітряних сил Іспанії зазнав авіакатастрофи. У результаті падіння літака загинув пілот, підполковник Пабло Естрада Мартін.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ABC

Деталі: Аварія винищувача сталась у п’ятницю, 4 жовтня, у провінції Теруель на сході Іспанії. Мартін, який має понад 1500 годин нальоту, не встиг катапультуватися з F/A-18 і загинув у результаті падіння.

Реклама:

Причини аварії наразі не встановлені.

В іспанських Військово-повітряних силах висловили співчуття рідним Пабло Естради Мартіна, зазначивши, що той лише нещодавно очолював місію у Литві, яка брала участь у патрулюванні повітряного простору країн Балтії.

Наразі Іспанія поступово відмовляється від експлуатації F/A-18, які перебувають на озброєнні з 1986 року, та працює над їхньою заміною на більш сучасні F-35.

РЕКЛАМА:

Минулого місяця під час підготовки до авіашоу на авіабазі в центральній Болгарії розбився навчально-тренувальний літак L-39 ZA, загинули два пілоти.

А в серпні в результаті аварії легкомоторного літака в муніципалітеті Кордова на півдні Іспанії загинула одна людина, іншу ушпиталили.

Іспаніявинищувачі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден заявив про готовність США до діалогу з Росією, Китаєм і КНДР щодо ядерної загрози

відеоВ РФ на аеродромі згорів транспортний літак Ту-134 – ГУР

Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW

Українська кіберспортивна команда NAVI виграла престижний турнір в Бразилії

відеоУ Дніпрі гендиректор компанії облаяв працівників ТЦК: там прокоментували

Безпілотник "Хезболли" атакував Ізраїль: 67 поранених, тривога не звучала

Усі новини...
Іспанія
Іспанія відправить військові літаки для евакуації громадян з Лівану
Іспанія передає Україні батарею ППО HAWK
Іспанія передасть Україні ще сім генераторів
Останні новини
09:42
Apple хоче захопити ринок пристроїв “розумного дому”
09:40
Науковці з'ясували, як спілкування між підлітками впливає на їхнє подальше життя
09:40
Російський тіньовий флот нарощує потужність, попри санкції Заходу
09:34
Окупанти за добу вбили 4 цивільних та поранили 3 на Донеччині 
09:26
Кандидат у канцлери Німеччини розповів, за якої умови надав би Україні Taurus
09:14
Байден заявив про готовність США до діалогу з Росією, Китаєм і КНДР щодо ядерної загрози
09:09
відеоВ РФ на аеродромі згорів транспортний літак Ту-134 – ГУР
08:39
Генштаб: На фронті за добу відбулось 161 зіткнення, найбільше на Курахівському напрямку
08:33
баскетболЛень став найрезультативнішим у "Сакраменто" в матчі проти "Портленда"
08:22
Росіяни 9 разів атакували КАБами прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама:
Реклама: