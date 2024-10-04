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Зеленський відвідав учасників Курської операції

Євген КізіловП'ятниця, 4 жовтня 2024, 18:47
Зеленський відвідав учасників Курської операції

Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовими, які беруть участь в операції у Курській області РФ.

Джерело: відеозвернення Зеленського, опубліковане у соцмережах

Пряма мова: "Відвідав наших воїнів, які беруть участь у Курській операції, – 82-га бригада. Відзначив державними нагородами. Пишаюся хоробрістю всіх наших хлопців, наших воїнів!"

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Деталі: Зустріч проходила на Сумщині.

Президент зауважив, що Курська операція – "реально стратегічна річ", яка додає мотивації партнерам бути з Україною, "бути більш рішучими й тиснути на Росію – тиснути так, як це може допомогти нам закінчити війну справедливо".

ЗеленськийКурська область війна
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