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Зеленський відправився на Сумщину і провів там Ставку

Євген КізіловП'ятниця, 4 жовтня 2024, 19:01
Зеленський відправився на Сумщину і провів там Ставку
Володимир Зеленський. Фото: скриншот звернення

Президент Володимир Зеленський у Сумській області провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій вирішувалося питання підготовки регіону до зими.

Джерело: відеозвернення Зеленського, опубліковане у соцмережах

Деталі: За його словами, головним питанням на Ставці був захист інфраструктури та енергетики Сумщини за допомогою систем протиповітряної оборони.

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Доповідали президентові головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, керівник Служби безпеки України Василь Малюк, міністр енергетики Герман Галущенко, представники Повітряних сил, командування "Схід", були на засіданні також представники державних енергокомпаній, керівники "всієї вертикалі між урядом і громадами".

Пряма мова: "Є рішення, щоб підтримати регіон, і окремо ще будуть наради щодо енергетики Сумщини, інших наших прикордонних областей. Перед зимою найголовніше – резерв міцності.

Більше деталей: Як повідомив президент, Сирський на Ставці доповів щодо фронту – донецькі напрямки, Харківщина, південь держави, прикордоння, Курська операція.

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Інших подробиць Зеленський не надав.

ЗеленськийставкаСумська областьвійна
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