Війська РФ понад 20 разів обстріляли Нікопольщину, постраждав чоловік
П'ятниця, 4 жовтня 2024, 19:09
Російські війська 4 жовтня 20 разів атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині, постраждав чоловік.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Понад 20 разів протягом дня ворог атакував Нікопольщину. Найбільше – дронами-камікадзе. Обстрілював й артилерією.
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Під ударами були Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади.
Деталі: Постраждав 46-річний чоловік. У нього осколкове поранення.
Горів приватний будинок. Ще три – пошкоджені. Понівечені й інфраструктура, санаторій, авто.