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Війська РФ понад 20 разів обстріляли Нікопольщину, постраждав чоловік

Тетяна ОлійникП'ятниця, 4 жовтня 2024, 19:09
Війська РФ понад 20 разів обстріляли Нікопольщину, постраждав чоловік
Фото з Telegram-каналу Сергія Лисака

Російські війська 4 жовтня 20 разів атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині, постраждав чоловік.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Понад 20 разів протягом дня ворог атакував Нікопольщину.  Найбільше – дронами-камікадзе. Обстрілював й артилерією.

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Під ударами були Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади.

 

Деталі: Постраждав 46-річний чоловік. У нього осколкове поранення.

Горів приватний будинок. Ще три – пошкоджені. Понівечені й інфраструктура, санаторій, авто.

війнаобстрілНікополь
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