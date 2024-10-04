Від російських ударів по Харківщині двоє людей загинули, ще один поранений

Російські війська 4 жовтня били з авіації та запускали FPV-дрони по Харківській області, в результаті цього загинули двоє людей, ще один поранений.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "4 жовтня орієнтовно о 16:35 в результаті влучання ворожого FPV-дрона по Куп’янську тілесні ушкодження отримав 37-річний чоловік, від госпіталізації відмовився. Пошкоджено автомобіль.

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Внаслідок ударів ворога по Борівській СТГ Ізюмського району є загиблі. Так, близько 10:00 збройні сили РФ вдарили двома керованими авіаційними бомбами по селу Ізюмське. Поранення, не сумісні з життям, отримав 35-річний цивільний чоловік – співробітник місцевої агрофірми".

Фото - Харківська обласна прокуратура

Деталі: О 10:10 ворог також застосував КАБи для ударів по селищу Степи. Загинув 55-річний цивільний чоловік. Є пошкодження будинків.