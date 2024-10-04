Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макрон закликає уникати подвійних стандартів щодо війни в Україні й на Близькому Сході

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 4 жовтня 2024, 20:08
Макрон закликає уникати подвійних стандартів щодо війни в Україні й на Близькому Сході
Емманюель Макрон. Фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон закликав світ уникати подвійних стандартів під час оцінки війн на Близькому Сході та в Україні.

Джерело: Макрон у виступі на 19-му Саміті франкофонії неподалік Парижа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP

Деталі: Макрон назвав франкомовний світ місцем, "де ми можемо разом вести дипломатію, яка захищає суверенітет і територіальну цілісність в будь-якій точці планети".

Реклама:

"Це місце, яке говорить однією мовою з Україною, на яку сьогодні нападають, чиї кордони та територіальна цілісність перебувають під загрозою через російську загарбницьку війну. Але воно також відстоює бачення, де немає місця подвійним стандартам, де всі життя є рівними для всіх конфліктів у всьому світі", – додав він.

Французький президент далі говорив про Ліван – колишню колонію Франції, "чий суверенітет і мир сьогодні похитнулись" через ескалацію конфлікту між Ізраїлем та проіранським угрупованням "Хезболла".

"Не може бути миру на Близькому Сході без рішення про дві держави", – додав він, маючи на увазі існування незалежних Палестини та Ізраїлю з гарантіями безпеки для останнього.

РЕКЛАМА:

Зазначимо, раніше президент Литви Гітанас Науседа говорив, що країни ЄС і США застосовують подвійні стандарти, по-різному підходячи до надання допомоги Ізраїлю та Україні.

Ідеться про заклик Києва надати допомогу у збитті російських ракет і дронів з боку НАТО – так само, як це відбувалось під час атак Ірану на Ізраїль.

МакронвійнаУкраїнаБлизький Схід
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден заявив про готовність США до діалогу з Росією, Китаєм і КНДР щодо ядерної загрози

відеоВ РФ на аеродромі згорів транспортний літак Ту-134 – ГУР

Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW

Українська кіберспортивна команда NAVI виграла престижний турнір в Бразилії

відеоУ Дніпрі гендиректор компанії облаяв працівників ТЦК: там прокоментували

Безпілотник "Хезболли" атакував Ізраїль: 67 поранених, тривога не звучала

Усі новини...
Макрон
Макрон закликав терміново реформувати модель зростання ЄС
Макрон: Нам потрібно буде переосмислити наші відносини з Росією після війни
У французькому парламенті розглянуть імпічмент Макрона
Останні новини
09:42
Apple хоче захопити ринок пристроїв “розумного дому”
09:40
Науковці з'ясували, як спілкування між підлітками впливає на їхнє подальше життя
09:40
Російський тіньовий флот нарощує потужність, попри санкції Заходу
09:34
Окупанти за добу вбили 4 цивільних та поранили 3 на Донеччині 
09:26
Кандидат у канцлери Німеччини розповів, за якої умови надав би Україні Taurus
09:14
Байден заявив про готовність США до діалогу з Росією, Китаєм і КНДР щодо ядерної загрози
09:09
відеоВ РФ на аеродромі згорів транспортний літак Ту-134 – ГУР
08:39
Генштаб: На фронті за добу відбулось 161 зіткнення, найбільше на Курахівському напрямку
08:33
баскетболЛень став найрезультативнішим у "Сакраменто" в матчі проти "Портленда"
08:22
Росіяни 9 разів атакували КАБами прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама:
Реклама: