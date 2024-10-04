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На території Румунії знову знайшли уламки "Шахеда"

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 4 жовтня 2024, 20:50
На території Румунії знову знайшли уламки Шахеда
ілюстративне фото від Getty Images

4 жовтня на румунській території в дельті Дунаю виявили рештки безпілотника, який Росія запускала по Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство національної оборони Румунії

Деталі: Фрагменти "Шахеда" виявили приблизно за кілометр від Георгіївського гирла, що в дельті Дунаю – приблизно в тому ж районі, де піднімали винищувачі під час нічної атаки Росії проти Одещини.

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"Команда фахівців Міноборони, Румунської розвідувальної служби та Міністерства внутрішніх справ обшукала вказаний периметр, звідки були вилучені фрагменти російського безпілотника, які будуть проаналізовані відповідно до правових процедур", – йдеться в повідомленні.

Там наголосили, що "Шахед" виявили в позаміській зоні, й жодних елементів інфраструктури він не уразив.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки, здійснені Російською Федерацією проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є невиправданими та серйозно суперечать міжнародному праву", – додало румунське Міноборони.

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Станом на зараз у Румунії щонайменше 17 разів виявляли безпілотники, які пролітали над румунським повітряним простором і повертались в Україну або розбилися на румунській території.

Північноатлантичний Альянс з 29 вересня розпочав додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).

РумуніябезпілотникивійнаРосія
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