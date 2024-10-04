Столтенберг визнав, що Захід не надав Україні летальну зброю вчасно

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг визнав, що до повномасштабного вторгнення РФ в НАТО "дуже боялись наслідків" допомоги Україні зброєю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Столтенберга Financial Times

Деталі: Як стверджує Столтенберг, він шкодує, що Альянс не надав Україні "набагато більшу військову підтримку набагато раніше".

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"Я думаю, ми всі повинні визнати, що ми повинні були надати їм більше зброї до вторгнення. І ми повинні були надати їм більш сучасну зброю, швидше, після вторгнення. Я беру на себе свою частину відповідальності", – додав він.

Колишній генсек Альянсу вказав, що перед лютим 2022 року в НАТО тривала "велика дискусія" про те, чи потрібно надавати Києву зброю. Він стверджує, що "більшість союзників були проти цього", бо "дуже боялися наслідків".

"Я пишаюся тим, що ми зробили, але було б великою перевагою, якби це почалося раніше. Це, можливо, навіть могло б запобігти вторгненню або принаймні значно ускладнило б для (Росії. – Ред.) те, що вона зробила", – вважає він.

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Раніше Столтенберг уже визнавав, що Альянс міг зробити більше, щоб запобігти повномасштабному вторгненню РФ в Україну у 2022 році.

Він також говорив, як російська сторона брехала представникам НАТО перед тим, як відбулось повномасштабне вторгнення.