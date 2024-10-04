Поліція каже, що разом з США та Інтерполом перекрила канал втечі українців до ЄС

Національна поліція повідомляє, що блокувала "міжнародний канал" переправлення чоловіків з України до Євросоюзу. А допомогли в цьому Міністерство внутрішньої безпеки США та Інтерпол.

Джерело: сайт Нацполу

Деталі: За словами правоохоронців, викриття відбулося в межах міжнародної спецоперації Інтерполу LIBERTERRA II.

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Повідомляється, що це була "масштабна схема" переправлення чоловіків призовного віку з України до країн Європейського Союзу. Усього відомо про незаконне переправлення близько 40 осіб, за що вони платили по 10 тисяч доларів.

Поліції відомо, що фігуранти створили закритий телеграм-канал, де пропонували свої послуги та інструктували клієнтів. Після оплати авансу втікачі мали дістатися до Львова, а звідти злочинці гірськими дорогами перевозили їх до Закарпаття. Надалі чоловіків переховували у помешканнях зловмисників, після чого переправляли через кордон в обхід пунктів пропуску до Румунії.

Згідно з повідомленням, у взаємодії з департаментом розслідувань Міністерства внутрішньої безпеки США (HSI DHS) українські правоохоронці викрили місцеперебування одного з організаторів злочинної схеми, який після втечі з України до США звідти координував діяльність співучасників та здійснював розподіл грошей.

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Організаторам схеми повідомлено про підозру за статтею "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Один із них вже під арештом. Наразі тривають заходи зі встановлення інших учасників злочинної групи та їх затримання.

У поліції кажуть, що зловмисникам загрожує до дев’яти років в'язниці з конфіскацією майна.