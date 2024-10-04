Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Поліція каже, що разом з США та Інтерполом перекрила канал втечі українців до ЄС

Євген КізіловП'ятниця, 4 жовтня 2024, 21:46
Поліція каже, що разом з США та Інтерполом перекрила канал втечі українців до ЄС
Один із затриманих підозрюваних. Фото поліції

Національна поліція повідомляє, що блокувала "міжнародний канал" переправлення чоловіків з України до Євросоюзу. А допомогли в цьому Міністерство внутрішньої безпеки США та Інтерпол.

Джерело: сайт Нацполу

Деталі: За словами правоохоронців, викриття відбулося в межах міжнародної спецоперації Інтерполу LIBERTERRA II.

Реклама:

Повідомляється, що це була "масштабна схема" переправлення чоловіків призовного віку з України до країн Європейського Союзу. Усього відомо про незаконне переправлення близько 40 осіб, за що вони платили по 10 тисяч доларів.

Поліції відомо, що фігуранти створили закритий телеграм-канал, де пропонували свої послуги та інструктували клієнтів. Після оплати авансу втікачі мали дістатися до Львова, а звідти злочинці гірськими дорогами перевозили їх до Закарпаття. Надалі чоловіків переховували у помешканнях зловмисників, після чого переправляли через кордон в обхід пунктів пропуску до Румунії.

Згідно з повідомленням, у взаємодії з департаментом розслідувань Міністерства внутрішньої безпеки США (HSI DHS) українські правоохоронці викрили місцеперебування одного з організаторів злочинної схеми, який після втечі з України до США звідти координував діяльність співучасників та здійснював розподіл грошей.

РЕКЛАМА:

Організаторам схеми повідомлено про підозру за статтею "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Один із них вже під арештом. Наразі тривають заходи зі встановлення інших учасників злочинної групи та їх затримання.

У поліції кажуть, що зловмисникам загрожує до дев’яти років в'язниці з конфіскацією майна.

ухилянтиЄСУкраїнакордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили оборони України атакували базу зберігання "Шахедів" в Краснодарському краї РФ

Рада ЄС домовилась про €35 млрд для України у рамках кредиту G7 із залученням росактивів

"Укрпошта" планує доставляти товари з Amazon в Україну

Уряд оновив правила доставки повісток поштою: як зміниться процедура

фотоПравоохоронці затримали військового Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ

Зеленський підписав з прем’єром Хорватії угоду про довгострокову підтримку і співпрацю

Усі новини...
ухилянти
СБУ викрила ділків, які заробили на ухилянтах понад 40 млн гривень
Волинянка пропонувала чоловікам "трансфер" за кордон – на матраці через Дністер або пішки з провідником
"Вступ до аспірантури за $2000": у Києві затримали проректора університету
Останні новини
01:12
Кадиров запропонував відправляти з Чечні на війну порушників ПДР
00:52
На Одещину летіла керована ракета, пролунав вибух – ЗМІ
00:28
Як відрізнити інфаркт від зупинки серця: симптоми
00:28
оновлюється від 21:54Російські війська запустили ударні БпЛА з півдня
00:18
Міноборони: В Україні проведуть аудит критичних підприємств, але бронювання не призупинять
00:01
футболТренер "Дженоа" забракував українського півзахисника на заміну Малиновського
23:57
У "Мистецькому Арсеналі" минув грандіозний "Дизайн Маркет"
23:46
Речник: МКС може розслідувати участь Білорусі в депортації українських дітей
23:35
Як дітям військових отримати пільги на навчання і що робити в разі відмови
23:31
Новини економіки 9 жовтня: бронювання працівників на паузі, ОГХК приватизували
Усі новини...
Реклама:
Реклама: