Столтенберг вважає, що Україну можуть прийняти в НАТО з окупованими територіями

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає реальним сценарій, за якого Україна стає членом Альянсу, але не всі її території деокуповані.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Столтенберга Financial Times

Деталі: Ексгенсек НАТО вважає, що існують способи розв'язати проблему застосування статті 5 Північнотлантичного договору про колективну безпеку у випадку України, якщо вона стане членом Альянсу з окупованими територіями.

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"Завжди дуже небезпечно порівнювати, тому що жодні паралелі не є на 100% правильними, але Сполучені Штати мають гарантії безпеки для Японії. Але вони не поширюються на Курильські острови, які Японія вважає японською територією, контрольованою Росією", – навів він приклад.

Іншим прикладом, який навів Столтенберг, була Західна Німеччина, яка розглядала Східну Німеччину як частину великої Німеччини: "У них не було посольства у Східному Берліні. Але НАТО, звичайно, захищало лише Західну Німеччину".

"Коли є воля, є способи знайти рішення. Але потрібна межа, яка визначає, де застосовується стаття 5, і Україна повинна контролювати всю територію до цього кордону", – додав колишній генсек.

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Ще до завершення своїх повноважень Столтенберг говорив, що рішення про будь-яке майбутнє членство України в Альянсі – зокрема й із окупованими територіями – має вирішуватись усіма союзниками.

Ідея можливого запрошення України в НАТО "частинами" (тобто з частково окупованими територіями) активно обговорювалась минулого року на тлі підготовки до Вільнюського саміту Альянсу. Її розбір читайте в архівному матеріалі "ЄвроПравди".

Також читайте, чи справді НАТО готується до вступу України та якими є найбільші перепони.