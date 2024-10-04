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Російські війська запустили ударні БпЛА

Тетяна Олійник, Олена ІвашківП'ятниця, 4 жовтня 2024, 23:54
Російські війська запустили ударні БпЛА
Фото - Getty Images

Увечері 4 жовтня на територію України залетіли російські ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА".

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Деталі: О 23:04 повідомили, що ударний БпЛА рухається на Сумщині курсом на Полтавщину.

О 23:09 стало відомо про загрозу ударних БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.

О 23:36 військові повідомили про швидкісну ціль через Сумщину в напрямку Полтавської області.

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О 23:39 попередили про ударний БпЛА у напрямку міста Суми.

О 23:48 повітряники написали про ударний БпЛА на Полтавщині курсом на Миргород.

О 23:49 з'явилась інформація про групу ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини.

О 00:29 Повітряні сили зафіксували рух ударних БпЛА:

  • З Сумщини курсом на Полтавщину.
  • Декілька груп з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини/Одещини.

О 1:03 військові повідомили про:

  • Ударні БпЛА на Одещині в північно-західному напрямку.
  • Декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Чорноморськ, Одеса).

Що передувало:

Пізно ввечері 4 жовтня у Миколаєві пролунали вибухи. 

безпілотникиповітряна тривога
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