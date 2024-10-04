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ЗМІ: Західна розвідка вважає, що Росія отримує від КНДР половину снарядів

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 4 жовтня 2024, 23:04
ЗМІ: Західна розвідка вважає, що Росія отримує від КНДР половину снарядів
КІМ ЧЕН ИН ТА ПУТІН, ФОТО: AFP VIA GETTY IMAGES

Половина з-поміж близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Росія, надходять із Північної Кореї.

Джерело: газета The Times із посиланням на дані західної розвідки, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовника The Times, який цитував розвіддані, Росія стала залежати від поставок із КНДР після візиту кремлівського господаря Владіміра Путіна до Пхеньяна на початку року.

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Західна розвідка оцінює, що багато північнокорейських снарядів можуть бути несправними, але саме їхня кількість дозволила Росії досягти стабільних успіхів на полі бою.

Попри це, додав співрозмовник The Times, Росія зазнає високих втрат в Україні – 1200 військових на добу, з них 480 – тільки у боях за місто Покровськ Донецької області.

Також, за словами посадовця, Росія наразі не в змозі одночасно захопити Покровськ та відтіснити українські сили з Курської області без масової мобілізації, але російська влада наразі на цей крок не йде.

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"Ми не бачимо жодних ознак того, що Путін відступає від своєї головної мети – підкорення суверенітету України. Я не бачу жодної перспективи для переговорів у найближчому майбутньому", – додало джерело.

За оцінками Південної Кореї станом на літо 2024 року, Росія могла отримати від КНДР п’ять мільйонів артилерійських снарядів.

Нещодавно також з’явились докази нових поставок північнокорейських балістичних ракет Москві.

РосіяКНДРзброя
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