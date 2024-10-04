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Генштаб: На фронті відбулось 97 боїв, операція на Курщині триває

Тетяна ОлійникП'ятниця, 4 жовтня 2024, 23:43
Генштаб: На фронті відбулось 97 боїв, операція на Курщині триває
Фото з Facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

Протягом доби 4 жовтня на фронті відбулось 97 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація на Курахівському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 23:30 4 жовтня

Дослівно: "Найгарячіша ситуація на Курахівському напрямку, також ворог активний на Покровському, Куп’янському та Лиманському напрямках.

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Російські загарбники завдали по території України 61 авіаудар, скинувши 101 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 630 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

Деталі: На Харківському напрямку відбулося чотири ворожі атаки. Сили оборони відбивали наступ росіян неподалік Стариці, Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової.

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На Лиманському напрямку російські загарбники штурмували позиції наших військ поблизу Невського, Греківки, Макіївки, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три ворожі наступальні дії у районах Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку точилося шість боїв біля Калинівки, Ступочків та Андріївки.

На Торецькому напрямку відбулося 11 бойових зіткнень. Росіяни штурмували позиції наших підрозділів біля Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, загарбник атакував 14 разів у районах Миколаївки, Селідового та Лисівки.

На Курахівському напрямку ворог 25 разів проводив наступальні дії поблизу Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Антонівки, Костянтинівки та в напрямку Богоявленки.

На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази безуспішно намагалися просунутися на позиції українських захисників неподалік Роботиного, Малих Щербаків та Кам’янського.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

Генштаббойові діїКурська область
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