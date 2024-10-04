Російська армія 50 разів обстріляла Сумщину, поранена людина
П'ятниця, 4 жовтня 2024, 23:50
Російські війська 4 жовтня 50 разів обстріляли прикордонні території Сумської області, поранили людину.
Джерело: Сумська ОВА
Деталі: У Охтирській громаді зафіксували ракетний удар, там пролунав 1 вибух. В результаті цього постраждала одна цивільна людина.
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Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили 50 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 84 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Охтирська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Ямпільська громади".