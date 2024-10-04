Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російська армія 50 разів обстріляла Сумщину, поранена людина

Тетяна ОлійникП'ятниця, 4 жовтня 2024, 23:50
Російська армія 50 разів обстріляла Сумщину, поранена людина
Ілюстративне фото - Getty Images

Російські війська 4 жовтня 50 разів обстріляли прикордонні території Сумської області, поранили людину.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: У Охтирській громаді зафіксували ракетний удар, там пролунав 1 вибух. В результаті цього постраждала одна цивільна людина.

Реклама:

Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили 50 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 84 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Охтирська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Ямпільська громади".

Сумська областьвійнаобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рейтинг довіри українців до Зеленського стабілізувався на 59% – КМІС

відеоУ МЗС відповіли на слова Джареда Лето про "російську енергію" та концерти у РФ 

Байден заявив про готовність США до діалогу з Росією, Китаєм і КНДР щодо ядерної загрози

відеоВ РФ на аеродромі згорів транспортний літак Ту-134 – ГУР

Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW

Українська кіберспортивна команда NAVI виграла престижний турнір в Бразилії

Усі новини...
Сумська область
Зеленський відправився на Сумщину і провів там Ставку
Армія РФ 14 разів вдарила по прикордонню Сумщини: 1 людина постраждала
Росіяни вдарили по Сумщині безпілотником "Герань-2": 8 людей постраждали
Останні новини
12:40
"Я ходити не міг, я повзав": свідчення чоловіків, які пережили насильство у російському полоні
12:38
Індія посіла друге місце у постачанні критичних технологій для ВПК Росії
12:27
ВМС ЗСУ: Російський флот уже не може вплинути на перебіг бойових дій в Україні
12:25
46 військових не повернулися із закордонного відпочинку з початку повномасштабного вторгнення
12:24
Залізний трон з "Гри престолів" продали на аукціоні за 1,5 мільйона доларів
12:23
Рейтинг довіри українців до Зеленського стабілізувався на 59% – КМІС
12:13
МВФ зменшив свої комісії: Україна зекономить сотні мільйонів доларів
12:00
футболЛуческу встановив незвичний рекорд після матчу з Кіпром у Лізі націй
12:00
Де і як можуть вручити повістку за законом? Пояснює юрист
11:47
Єврокомісія застерегла Польщу від односторонньої відмови у наданні мігрантам притулку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: