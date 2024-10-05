Російські війська запускали ударні БпЛА

Увечері 4 жовтня на територію України залетіли російські ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА".

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Деталі: О 23:04 повідомили, що ударний БпЛА рухається на Сумщині курсом на Полтавщину.

О 23:09 стало відомо про загрозу ударних БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.

О 23:36 військові повідомили про швидкісну ціль через Сумщину в напрямку Полтавської області.

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О 23:39 попередили про ударний БпЛА у напрямку міста Суми.

О 23:48 повітряники написали про ударний БпЛА на Полтавщині курсом на Миргород.

О 23:49 з'явилась інформація про групу ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини.

О 00:29 Повітряні сили зафіксували рух ударних БпЛА:

З Сумщини курсом на Полтавщину.

Декілька груп з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини/Одещини.

О 1:03 військові повідомили про:

Ударні БпЛА на Одещині в північно-західному напрямку.

Декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Чорноморськ, Одеса).

О 2:13 пролунав відбій повітряної тривоги.

Що передувало: