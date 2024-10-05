Російські війська запускали ударні БпЛА
Увечері 4 жовтня на територію України залетіли російські ударні безпілотники.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА".
Деталі: О 23:04 повідомили, що ударний БпЛА рухається на Сумщині курсом на Полтавщину.
О 23:09 стало відомо про загрозу ударних БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.
О 23:36 військові повідомили про швидкісну ціль через Сумщину в напрямку Полтавської області.
О 23:39 попередили про ударний БпЛА у напрямку міста Суми.
О 23:48 повітряники написали про ударний БпЛА на Полтавщині курсом на Миргород.
О 23:49 з'явилась інформація про групу ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини.
О 00:29 Повітряні сили зафіксували рух ударних БпЛА:
- З Сумщини курсом на Полтавщину.
- Декілька груп з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини/Одещини.
О 1:03 військові повідомили про:
- Ударні БпЛА на Одещині в північно-західному напрямку.
- Декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Чорноморськ, Одеса).
О 2:13 пролунав відбій повітряної тривоги.
Що передувало:
- Пізно ввечері 4 жовтня у Миколаєві пролунали вибухи.