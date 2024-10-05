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У Воронезькій області Росії БпЛА атакували кілька підприємств

Олена ІвашківСубота, 5 жовтня 2024, 05:17
У Воронезькій області Росії БпЛА атакували кілька підприємств
фото ілюстраційне, РосЗМІ

У ніч на суботу у Воронезькій області Росії влада заявила про атаку безпілотників на кілька підприємств.

Джерело: губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у Telegram

Деталі: Він також заявив, що підприємства, які зазнали атаки, буцімто випускають цивільну продукцію. 

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В будівлі одного з атакованих підприємств виникло загоряння. На місці події працюють оперативні служби. 

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На іншому підприємстві, що зазнало атаки БПЛА, постраждалих і руйнувань немає.

За інформацією місцевих пабліків у соцмережах, в обох випадках атаки зазнали спиртзаводи.

Росіябезпілотники
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