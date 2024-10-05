У Воронезькій області Росії БпЛА атакували кілька підприємств
Субота, 5 жовтня 2024, 05:17
У ніч на суботу у Воронезькій області Росії влада заявила про атаку безпілотників на кілька підприємств.
Джерело: губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у Telegram
Деталі: Він також заявив, що підприємства, які зазнали атаки, буцімто випускають цивільну продукцію.
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В будівлі одного з атакованих підприємств виникло загоряння. На місці події працюють оперативні служби.
У ніч на суботу у Воронезькій області Росії влада заявила про атаку безпілотників на кілька підприємств. pic.twitter.com/pgNYH5rE67— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 5, 2024
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На іншому підприємстві, що зазнало атаки БПЛА, постраждалих і руйнувань немає.
За інформацією місцевих пабліків у соцмережах, в обох випадках атаки зазнали спиртзаводи.