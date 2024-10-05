У Воронезькій області Росії БпЛА атакували кілька підприємств

У ніч на суботу у Воронезькій області Росії влада заявила про атаку безпілотників на кілька підприємств.

Джерело: губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у Telegram

Деталі: Він також заявив, що підприємства, які зазнали атаки, буцімто випускають цивільну продукцію.

Реклама:

В будівлі одного з атакованих підприємств виникло загоряння. На місці події працюють оперативні служби.

У ніч на суботу у Воронезькій області Росії влада заявила про атаку безпілотників на кілька підприємств. pic.twitter.com/pgNYH5rE67 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 5, 2024

РЕКЛАМА:

На іншому підприємстві, що зазнало атаки БПЛА, постраждалих і руйнувань немає.

За інформацією місцевих пабліків у соцмережах, в обох випадках атаки зазнали спиртзаводи.