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У Британії скасували ще одне інтерв’ю з Борисом Джонсоном

Олег Павлюк, Олена ІвашківСубота, 5 жовтня 2024, 07:07
У Британії скасували ще одне інтерв’ю з Борисом Джонсоном
Борис Джонсон, фото: Getty Images

Політична кореспондентка телеканалу Sky News Бет Рігбі відмовилась від інтерв’ю з експрем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном, бо їй заборонили робити запис або розшифровку розмови.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на саму Рігбі у X

Деталі: Інтерв’ю з Джонсоном для Sky News мали записати 10 жовтня в англійському місті Челтнем, де експрем’єр перебуватиме в межах промоції своїх мемуарів Unleashed ("Розкутий").

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"Я розраховувала на інтерв'ю з Борисом Джонсоном в Челтнемі, але, на жаль, не можу його зробити, оскільки мені не дозволено робити аудіозапис або розшифровку інтерв'ю", – вказала журналістка.

Рігбі сказала, що не може записувати інтерв’ю за таких обмежень, і висловила жаль, "що змушена відмовитися".

Передісторія: 

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