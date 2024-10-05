Росіяни атакували 13-ма безпілотниками та трьома ракетами: вони не досягли цілей

У ніч на 5 жовтня російські окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору Курської області і окупованого Криму та 13-ма ударними безпілотниками з районів: Курськ (РФ), мис Чауда (Крим).

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 3 безпілотники противника в Одеській області. 10 ворожих БпЛА – локаційно втрачено на півночі та півдні країни, інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

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Також, внаслідок активної протидії засобів РЕБ, керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.